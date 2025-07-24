Аналитики назвали топ дефицитных специалистов в ХМАО

В Югре летом наиболее востребованными специалистами оказались токари, фрезеровщики и шлифовщики. Об этом URA.RU сообщили аналитики Head Hunter.
«Самыми дефицитными на рынке труда в ХМАО этим летом стали токари, фрезеровщики, шлифовщики. На одно предложение о работе для них сейчас приходится лишь 0,7 резюме потенциальных кандидатов, что говорит об их острой нехватке на рынке труда. Нормой считается соотношение от 4,0 резюме на вакансию», — пояснили агентству эксперты. При этом медианная зарплата для представителей этих профессий достигает 112,9 тысячи рублей, что почти на 40% выше средней по округу — 81,3 тысячи рублей.
В числе других востребованных специалистов — повара, пекари, кондитеры, маляры и штукатуры, а также продавцы-консультанты, продавцы-кассиры и дворники. Высокий спрос отмечается и среди врачей, операторов станков с ЧПУ, фармацевтов и провизоров, монтажников и автомехаников, администраторов магазинов и торговых залов (2,5).
Самые высокие медианные зарплаты среди дефицитных специалистов предлагают операторам станков с ЧПУ — до 174 тысяч рублей. Также работодатели готовы платить выше рынка малярам и штукатурам (155,2 тысячи рублей), монтажникам (141,1 тысячи), автослесарям и автомеханикам (118,2 тысячи), врачам (117,9 тысячи) и медицинским представителям (98,2 тысячи рублей). В то же время зарплаты ниже среднего по рынку получают фармацевты-провизоры (70 тысяч рублей), товароведы (67,3 тысячи), ветеринарные врачи (65 тысяч), а также продавцы-консультанты, повара и дворники.
Ране URA.RU сообщало, что в ХМАО школьники в возрасте от 14 до 18 лет могут за лето заработать до 200 тысяч рублей. Работа доступна как через государственные центры занятости, так и на открытом рынке — с помощью сервисов поиска вакансий.
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