Полиция проверяет магазин одежды в Нижневартовске из-за жалоб на мошенничество

В Нижневартовске (ХМАО) полиция начала проверку магазина одежды в одном из торговых центров, сообщила URA.RU пресс-служба городского УМВД. Жители пожаловались в соцсетях, что пожилым людям продавцы якобы навязывают покупку одежды за десятки тысяч рублей.
«Какие-то предприимчивые люди арендовали бутик на неделю и устроили распродажу одежды, якобы по суперскидкам. Молодые девушки стоят на улице и под предлогом, что им нужна помощь в выборе одежды для подарка маме, выбирают людей постарше, просят пройти в этот бутик и померить одежду, а дальше подключается продавец и навязывает покупку», — пишет пользователь в паблике «ЧП Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».
Со слов очевидца, людям предлагается купить якобы дорогущую одежду стоимостью примерно в 50 тысяч рублей со значительной скидкой — до 20 тысяч рублей. В пресс-службе УМВД Нижневартовска URA.RU сообщили, что сотрудники полиции начали проверку: «В связи сообщением в соцсетях о возможном мошенничестве магазина начата проверка», — пояснили агентству.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) мошенники обманули 73-летнюю пенсионерку, убедили ее продать квартиру и перевести им деньги. Югорчанку пытались остановить сотрудники риелторского агентства и банка, но она не послушала их и передала крупную сумму мошенникам.
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