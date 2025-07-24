24 июля 2025

Полиция проверяет магазин одежды в Нижневартовске из-за жалоб на мошенничество

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Нижневартовска пожаловались, что пожилым людям продавцы якобы навязывают покупку одежды за сотни тысяч рублей
Жители Нижневартовска пожаловались, что пожилым людям продавцы якобы навязывают покупку одежды за сотни тысяч рублей Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) полиция начала проверку магазина одежды в одном из торговых центров, сообщила URA.RU пресс-служба городского УМВД. Жители пожаловались в соцсетях, что пожилым людям продавцы якобы навязывают покупку одежды за десятки тысяч рублей.

«Какие-то предприимчивые люди арендовали бутик на неделю и устроили распродажу одежды, якобы по суперскидкам. Молодые девушки стоят на улице и под предлогом, что им нужна помощь в выборе одежды для подарка маме, выбирают людей постарше, просят пройти в этот бутик и померить одежду, а дальше подключается продавец и навязывает покупку», — пишет пользователь в паблике «ЧП Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».

Со слов очевидца, людям предлагается купить якобы дорогущую одежду стоимостью примерно в 50 тысяч рублей со значительной скидкой — до 20 тысяч рублей. В пресс-службе УМВД Нижневартовска URA.RU сообщили, что сотрудники полиции начали проверку: «В связи сообщением в соцсетях о возможном мошенничестве магазина начата проверка», — пояснили агентству.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) мошенники обманули 73-летнюю пенсионерку, убедили ее продать квартиру и перевести им деньги. Югорчанку пытались остановить сотрудники риелторского агентства и банка, но она не послушала их и передала крупную сумму мошенникам. 

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В Нижневартовске (ХМАО) полиция начала проверку магазина одежды в одном из торговых центров, сообщила URA.RU пресс-служба городского УМВД. Жители пожаловались в соцсетях, что пожилым людям продавцы якобы навязывают покупку одежды за десятки тысяч рублей. «Какие-то предприимчивые люди арендовали бутик на неделю и устроили распродажу одежды, якобы по суперскидкам. Молодые девушки стоят на улице и под предлогом, что им нужна помощь в выборе одежды для подарка маме, выбирают людей постарше, просят пройти в этот бутик и померить одежду, а дальше подключается продавец и навязывает покупку», — пишет пользователь в паблике «ЧП Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». Со слов очевидца, людям предлагается купить якобы дорогущую одежду стоимостью примерно в 50 тысяч рублей со значительной скидкой — до 20 тысяч рублей. В пресс-службе УМВД Нижневартовска URA.RU сообщили, что сотрудники полиции начали проверку: «В связи сообщением в соцсетях о возможном мошенничестве магазина начата проверка», — пояснили агентству. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) мошенники обманули 73-летнюю пенсионерку, убедили ее продать квартиру и перевести им деньги. Югорчанку пытались остановить сотрудники риелторского агентства и банка, но она не послушала их и передала крупную сумму мошенникам. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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