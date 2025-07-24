24 июля 2025

Кухарук потребовал разобраться с ремонтом Центра адаптивного спорта в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Кухарук поручил немедленно разобраться с ремонтом Центра адаптивного спорта в ХМАО
Губернатор Кухарук поручил немедленно разобраться с ремонтом Центра адаптивного спорта в ХМАО Фото:

Губернатор Югры Руслан Кухарук потребовал разобраться с ремонтом Центра адаптивного спорта, ремонт которого не могут завершить с 2023 года. О проблеме сообщил ветеран СВО во время рабочей поездки главы региона в Сургут. 

«Продолжаю заложенную ранее традицию корректировки рабочей программы по запросам жителей региона. Ветеран специальной военной операции Сергей Федорович Моор рассказал, что в сургутском подразделении Центра адаптивного спорта Югры с 2023 года подрядчик не может завершить ремонтные работы. Поручил дирекции эксплуатации служебных зданий в максимально сжатые сроки завершить все работы с учетом запросов посетителей, в том числе вопросов, поднятых ветераном», — рассказал глава региона в своем telegram-канале. 

Ранее URA.RU сообщало, что Руслан Кухарук дал старт федеральной образовательной программе «Добрые города» в ХМАО. Она объединила более десятка муниципальных команд из разных регионов России.

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Губернатор Югры Руслан Кухарук потребовал разобраться с ремонтом Центра адаптивного спорта, ремонт которого не могут завершить с 2023 года. О проблеме сообщил ветеран СВО во время рабочей поездки главы региона в Сургут.  «Продолжаю заложенную ранее традицию корректировки рабочей программы по запросам жителей региона. Ветеран специальной военной операции Сергей Федорович Моор рассказал, что в сургутском подразделении Центра адаптивного спорта Югры с 2023 года подрядчик не может завершить ремонтные работы. Поручил дирекции эксплуатации служебных зданий в максимально сжатые сроки завершить все работы с учетом запросов посетителей, в том числе вопросов, поднятых ветераном», — рассказал глава региона в своем telegram-канале.  Ранее URA.RU сообщало, что Руслан Кухарук дал старт федеральной образовательной программе «Добрые города» в ХМАО. Она объединила более десятка муниципальных команд из разных регионов России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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