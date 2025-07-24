Кухарук потребовал разобраться с ремонтом Центра адаптивного спорта в ХМАО

Губернатор Югры Руслан Кухарук потребовал разобраться с ремонтом Центра адаптивного спорта, ремонт которого не могут завершить с 2023 года. О проблеме сообщил ветеран СВО во время рабочей поездки главы региона в Сургут.
«Продолжаю заложенную ранее традицию корректировки рабочей программы по запросам жителей региона. Ветеран специальной военной операции Сергей Федорович Моор рассказал, что в сургутском подразделении Центра адаптивного спорта Югры с 2023 года подрядчик не может завершить ремонтные работы. Поручил дирекции эксплуатации служебных зданий в максимально сжатые сроки завершить все работы с учетом запросов посетителей, в том числе вопросов, поднятых ветераном», — рассказал глава региона в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что Руслан Кухарук дал старт федеральной образовательной программе «Добрые города» в ХМАО. Она объединила более десятка муниципальных команд из разных регионов России.
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