Суд вынес приговор жителю ХМАО за проукраинский лозунг

В Нижневартовске суд вынес приговор мужчине, который под постом в telegram-канале написал лозунг украинских националистов. Югорчанин отделался штрафом в тысячу рублей, сообщается в базе данных суда.
«Признать [подсудимого] виновным в совершении административного правонарушения. Назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей», — говорится в картотеке.
Югорчанин под одним из постов в мессенджере telegram написал лозунг, который использовали в качестве приветствия «Организация украинских националистов» и «Украинская повстанческая армия» (признаны экстремистскими и запрещены в России). Суд счел это публичным демонстрированием экстремистской символики и оштрафовал мужчину.
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