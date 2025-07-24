24 июля 2025

Суд вынес приговор жителю ХМАО за проукраинский лозунг

В ХМАО суд оштрафовал жителя за проукраинский лозунг
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд оштрафовал югорчанина на тысячу рублей за проукраинский лозунг
Суд оштрафовал югорчанина на тысячу рублей за проукраинский лозунг Фото:

В Нижневартовске суд вынес приговор мужчине, который под постом в telegram-канале написал лозунг украинских националистов. Югорчанин отделался штрафом в тысячу рублей, сообщается в базе данных суда.

«Признать [подсудимого] виновным в совершении административного правонарушения. Назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей», — говорится в картотеке.

Югорчанин под одним из постов в мессенджере telegram написал лозунг, который использовали в качестве приветствия «Организация украинских националистов» и «Украинская повстанческая армия» (признаны экстремистскими и запрещены в России). Суд счел это публичным демонстрированием экстремистской символики и оштрафовал мужчину.

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В Нижневартовске суд вынес приговор мужчине, который под постом в telegram-канале написал лозунг украинских националистов. Югорчанин отделался штрафом в тысячу рублей, сообщается в базе данных суда. «Признать [подсудимого] виновным в совершении административного правонарушения. Назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей», — говорится в картотеке. Югорчанин под одним из постов в мессенджере telegram написал лозунг, который использовали в качестве приветствия «Организация украинских националистов» и «Украинская повстанческая армия» (признаны экстремистскими и запрещены в России). Суд счел это публичным демонстрированием экстремистской символики и оштрафовал мужчину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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