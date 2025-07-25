В ХМАО разоблачили схему крупного хищения при поставках нефтяных труб

В ХМАО завершено расследование дела о крупном мошенничестве при поставках труб для нефтедобывающих предприятий. Генеральный директор коммерческой организации предоставлял поддельные документы о качестве товара и занижал объемы поставок, ущерб двум компаниям составил 170 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.
«В период с февраля 2021 по февраль 2023 года фигурант в рамках заключенных с двумя крупными компаниями договоров организовал их снабжение нефтепроводными трубами. При этом мужчина предоставил поддельные документы о качественных характеристиках товара, а также поставил продукцию в меньшем объеме», — говорится на официальном сайте ведомства. Ущерб от мошеннической схемы составил 170 миллионов рублей.
Правоохранители арестовали имущество обвиняемого на сумму около 20 миллионов рублей и изъяли трубную продукцию на 54 миллиона рублей. Дело направлено в суд, фигурант находится под подпиской о невыезде.
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