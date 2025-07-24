24 июля 2025

В ХМАО на треть подскочило число смертей на воде

© Служба новостей «URA.RU»
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В текущем сезоне уже зарегистрировано 28 происшествий на воде
В текущем сезоне уже зарегистрировано 28 происшествий на воде Фото:

В ХМАО за год число трагических происшествий на водных объектах выросло с 17 до 22. По данным окружного Управления МЧС, этот показатель увеличился на 29%.

«К сожалению, увеличилось и число погибших — 22 человека против 17 в прошлом году, рост составил 29%», — сообщается в telegram-канале ведомства. Особенно руководство МЧС беспокоит увеличение случаев гибели детей на воде — в пошлом году произошел один подобный случай, а в текущем году — уже три.

Как сообщили специалисты ведомства, основными причинами трагедий стали: алкогольное опьянение, рыбалка, провалы под лед, а также происшествия с маломерными судами. В целом в Югре выросло и общее число происшествий на воде — с 22 до 28 за год.

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В ХМАО за год число трагических происшествий на водных объектах выросло с 17 до 22. По данным окружного Управления МЧС, этот показатель увеличился на 29%. «К сожалению, увеличилось и число погибших — 22 человека против 17 в прошлом году, рост составил 29%», — сообщается в telegram-канале ведомства. Особенно руководство МЧС беспокоит увеличение случаев гибели детей на воде — в пошлом году произошел один подобный случай, а в текущем году — уже три. Как сообщили специалисты ведомства, основными причинами трагедий стали: алкогольное опьянение, рыбалка, провалы под лед, а также происшествия с маломерными судами. В целом в Югре выросло и общее число происшествий на воде — с 22 до 28 за год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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