В ХМАО на треть подскочило число смертей на воде

В ХМАО за год число трагических происшествий на водных объектах выросло с 17 до 22. По данным окружного Управления МЧС, этот показатель увеличился на 29%.
«К сожалению, увеличилось и число погибших — 22 человека против 17 в прошлом году, рост составил 29%», — сообщается в telegram-канале ведомства. Особенно руководство МЧС беспокоит увеличение случаев гибели детей на воде — в пошлом году произошел один подобный случай, а в текущем году — уже три.
Как сообщили специалисты ведомства, основными причинами трагедий стали: алкогольное опьянение, рыбалка, провалы под лед, а также происшествия с маломерными судами. В целом в Югре выросло и общее число происшествий на воде — с 22 до 28 за год.
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