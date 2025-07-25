Врачи ХМАО спасли жизнь новорожденному с тремя пороками сердца

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Ребенку провели сложную операцию на пятые сутки жизни
Ребенку провели сложную операцию на пятые сутки жизни Фото:

В окружном кардиологическом диспансере ХМАО успешно провели сложную операцию на сердце новорожденного ребенка с редким сочетанием трех врожденных пороков. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения региона Роман Паськов в своем официальном telegram-канале.

«О необходимости хирургического вмешательства мама узнала еще во время беременности — по результатам второго скрининга. После рождения диагноз „критическая коарктация аорты“ подтвердился, и малыша экстренно перевели в кардиоцентр», — сообщил Паськов.

В ходе комплексного обследования специалисты обнаружили у ребенка не только тяжелую коарктацию аорты, но и два дополнительных порока. Из-за сужения кровь плохо поступала в нижнюю часть тела, сердце работало с перегрузкой, а давление в верхней части тела было повышенным. Хирурги прооперировали ребенка на пятый день после рождения.

Сейчас состояние пациента оценивается как стабильное. Медики отмечают положительную динамику и готовят ребенка к выписке домой.

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В окружном кардиологическом диспансере ХМАО успешно провели сложную операцию на сердце новорожденного ребенка с редким сочетанием трех врожденных пороков. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения региона Роман Паськов в своем официальном telegram-канале. «О необходимости хирургического вмешательства мама узнала еще во время беременности — по результатам второго скрининга. После рождения диагноз „критическая коарктация аорты“ подтвердился, и малыша экстренно перевели в кардиоцентр», — сообщил Паськов. В ходе комплексного обследования специалисты обнаружили у ребенка не только тяжелую коарктацию аорты, но и два дополнительных порока. Из-за сужения кровь плохо поступала в нижнюю часть тела, сердце работало с перегрузкой, а давление в верхней части тела было повышенным. Хирурги прооперировали ребенка на пятый день после рождения. Сейчас состояние пациента оценивается как стабильное. Медики отмечают положительную динамику и готовят ребенка к выписке домой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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