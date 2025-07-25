Врачи ХМАО спасли жизнь новорожденному с тремя пороками сердца

В окружном кардиологическом диспансере ХМАО успешно провели сложную операцию на сердце новорожденного ребенка с редким сочетанием трех врожденных пороков. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения региона Роман Паськов в своем официальном telegram-канале.
«О необходимости хирургического вмешательства мама узнала еще во время беременности — по результатам второго скрининга. После рождения диагноз „критическая коарктация аорты“ подтвердился, и малыша экстренно перевели в кардиоцентр», — сообщил Паськов.
В ходе комплексного обследования специалисты обнаружили у ребенка не только тяжелую коарктацию аорты, но и два дополнительных порока. Из-за сужения кровь плохо поступала в нижнюю часть тела, сердце работало с перегрузкой, а давление в верхней части тела было повышенным. Хирурги прооперировали ребенка на пятый день после рождения.
Сейчас состояние пациента оценивается как стабильное. Медики отмечают положительную динамику и готовят ребенка к выписке домой.
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