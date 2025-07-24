24 июля 2025

В Сургуте подрядчик на несколько лет затянул ремонт спортивного цента

© Служба новостей «URA.RU»
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В сургутском центре ветераны СВО после травм нашли «смысл жизни»
В сургутском центре ветераны СВО после травм нашли «смысл жизни» Фото:

В Сургуте (ХМАО) в подразделении окружного Центра адаптивного спорта с 2023 года подрядчик никак не закончит ремонт. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук сообщил, что в спортивном центре многие участники СВО нашли для себя новый смысл жизни и поручил закончить работы в сжатые сроки.

«В сургутском подразделении Центра адаптивного спорта Югры с 2023 года подрядчик не может завершить ремонтные работы. Познакомился с тренерами и спортсменами, среди которых также есть участники СВО. По словам бойцов, для них центр стал местом, где они смогли найти для себя новый смысл жизни. Поручил дирекции эксплуатации служебных зданий в максимально сжатые сроки завершить все работы», — поделился губернатор в telegram-канале. Кухарук также сообщил, что программа визита в город была скорректирована в связи с запросами ветеранов и участников СВО.

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В Сургуте (ХМАО) в подразделении окружного Центра адаптивного спорта с 2023 года подрядчик никак не закончит ремонт. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук сообщил, что в спортивном центре многие участники СВО нашли для себя новый смысл жизни и поручил закончить работы в сжатые сроки. «В сургутском подразделении Центра адаптивного спорта Югры с 2023 года подрядчик не может завершить ремонтные работы. Познакомился с тренерами и спортсменами, среди которых также есть участники СВО. По словам бойцов, для них центр стал местом, где они смогли найти для себя новый смысл жизни. Поручил дирекции эксплуатации служебных зданий в максимально сжатые сроки завершить все работы», — поделился губернатор в telegram-канале. Кухарук также сообщил, что программа визита в город была скорректирована в связи с запросами ветеранов и участников СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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