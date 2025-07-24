Кухарук назвал самые популярные направления в колледжах ХМАО

В Югре самые востребованные направления для поступления в колледж — IT и нефтяная отрасль. Об этом рассказал глава региона Руслан Кухарук.
«Самые востребованные направления с высоким конкурсом — информационные системы и программирование, эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, переработка нефти и газа, геология и разведка месторождений, сестринское дело, преподавание в начальных классах», — сообщил губернатор ХМАО в своем telegram-канале. Он отметил, что интерес молодежи к рабочим профессиям позволяет готовить высококвалифицированные кадры для ключевых отраслей экономики автономного округа.
В этом году абитуриенты подали более 35 тысяч заявлений в региональные колледжи. Обучение среднему профессиональному образованию ведется по 140 специальностям на базе 31 учреждения. По количеству заявок в этом году лидируют Сургутский и Нижневартовский политехнические колледжи, а также Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж. Прием документов на поступление в колледжи округа продолжится до 15 августа.
На базе Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа с 1 сентября начнет работу кластер «Профессионалитет», созданный в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Нововведение предполагает участие работодателей в разработке образовательных программ для будущих педагогов по принципу «Школа-колледж-вуз-предприятие».
Ранее URA.RU сообщало, что новый вуз ХМАО выпустил первый поток студентов-нефтяников. Филиал Пермского политеха в Когалыме (ХМАО) выпустил первый поток студентов корпоративной группы «ЛУКОЙЛ» по направлению «Нефтегазовое дело».
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