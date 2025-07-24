Кудрявцева приедет на День города в ХМАО

Телеведущая Лера Кудрявцева приедет на День города в Когалым. Праздничные мероприятия запланированы с 26 по 27 августа.
«26 августа. Организация участия телеведущей Леры Кудрявцевой в праздновании Дня города (Когалым)», — следует из данных, опубликованных на сайте одной из концертно-организационных компаний. Корреспондент URA.RU попросил подтвердить визит звезды в администрации Когалыма. Ответ на запрос ожидается.
Кудрявцева работает в проектах «Секрет на миллион», «Звезды сошлись» и «Песня года». Помимо этого, Лера является одной из ведущих «Новой волны» и премии телеканала «Муз-ТВ». Также она входит в состав жюри шоу «Суперстар!», где вместе со Стасом Пьехой и Сергеем Соседовым оценивает выступления звезд 80-х и 90-х годов.
Ранее URA.RU рассказывало, что на День города в Нягани выступят популярные в 1990-х годах группы «Рок-Острова» и «Леприконсы». Праздник отметят 16 августа на городской площади третьего микрорайона.
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