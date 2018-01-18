Почему на решение проблемы №1 в Зауралье выбрали чиновника из села

18:30 18 января 2018 7

Власти считают, что Герману Хмелеву, как человеку «с земли», удастся наладить контакт с бунтующими педагогами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Персоналия нового руководителя департамента образования — главная неожиданность сегодня для курганской политтусовки. На решение самой острой проблемы в Зауралье — зарплат учителей, которые пристрастились к протестам, был поставлен чиновник с периферии — замглавы Кетовского района Герман Хмелев. «URA.RU» навело справки и готово объяснить, кто такой Хмелев, почему он и что от него ждут.

«Он начинал учителем в школе в Кетовском районе, 12 лет проработал директором, прежде чем возглавил районное управление образования, и затем стал замглавы Кетовского района по социальным вопросам. И супруга у него тоже педагог, — посвятил в подробности биографии Хмелева депутат областной думы Евгений Кафеев. — Знает все уровни этой системы, проблемы педагогов на своем опыте. Считаю, что это достойный кандидат». По мнению Кафеева, как раз практического опыта работы не хватило предшественницы Хмелева, Наталье Бобковой, карьера которой пошла в гору после окончания университета и поступления на кафедру педагогики в качестве аспиранта.

Губернатору Кокорину пришлось лично выезжать к бунтующим учителям — предшественница Хмелева не могла самостоятельно вытянуть проблему Фото: Александр Кадников © URA.RU

«Как директор, он был неплохой специалист, во время его работы в управлении образования района отношения у нас были нормальные, он не хамоватый. Никто, конечно, не ожидал, что его назначат на такой ответственный пост, сложно сказать, как он справится», — высказал свое мнение один из бывших директоров школы в Кетовском районе, который попросил не указывать его фамилию.

Сразу несколько собеседников агентства произнесли фразу: «Хуже Бобковой не будет». Вице-губернатор по социальной политике Александр Карпов, курирующий это направление, отметил в разговоре с «URA.RU», что отставка руководителя департамента образования и науки назревала давно, события с бунтующими учителями в Звериноголовском районе стали лишь последней каплей.

«Я последние полгода в ручном режиме следил за происходящим в образовании. Понятно, что такого быть не должно, я жду от Германа Геннадьевича не тотальных зачисток, а создания работоспособной команды,

которая будет четко выполнять свои обязанности», — отметил Александр Карпов.

Один из собеседников «URA.RU» высказал мнение, что Хмелеву досталось не лучшее наследство. «Область зря пошла на поводу у бастующих учителей, это значит, что сейчас будет и у других соблазн выкручивать руки», — отметил источник, пожелавший остаться неназванным. Он напомнил, что сельские учителя продолжают возмущаться из-за отмены льгот.

Хмелев утвержден в должности и. о. Он лишится приставки через три месяца, если его утвердит Минобр РФ. Это время, чтобы управленец успел показать себя Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Александр Карпов отметил, что одной из важнейших задач нового руководителя станет наведение порядка с начислением зарплаты учителям, поскольку в настоящий момент далеко не все понимают, за что и как им начисляются деньги. Он добавил, что есть недопонимание на уровне руководителей районов и районных финансистов, с этим необходимо бороться. «Губернатор обозначил задачи, которые стоят. Первая — это исполнение майских указов, зарплаты учителей. Вторая — привлечение педагогов на село», — рассказал вице-губернатор.

Блогер Александр Аникин предлагает обратить внимание на оперативность принятого кадрового решения. «Это говорит о том, что оно „готовилось“ заранее. Вполне логично, что ставка сделана на кадры „с земли“, обладающие опытом педагогической и управленческой деятельности в образовательных учреждениях, в школе и муниципалитете. Герман Хмелев, по существу, антикризисный управляющий, способный навести порядок», — резюмирует блогер.

Как сообщало «URA.RU», экс-руководитель департамента Наталья Бобкова уволилась по собственному желанию после скандала с учителями из Звериноголовского района, которые пожаловались на отсутствие стимулирующих выплат и записали видеообращение к Путину. Вместе с ней были уволены ее заместитель по финансам и руководители отраслевого управления в Звериноголовском районе.