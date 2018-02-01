22:21 01 февраля 2018 1

В финал конкурса вышло 300 участников

В Тюменской области в финал «Лидеров России» вышли шесть человек. Один из них, 35-летний Сергей Мандзюк, возглавляет предприятие в сфере ЖКХ. Его управляющая компания обслуживает 25 домов. Финалист «Лидеров России» готов в перспективе реализовывать программу по оздоровлению отрасли в должности министра ЖКХ. А в ближайшее время мечтает, что его куратором будет губернатор Тюменской области.

— Сергей, что подтолкнуло к участию в «Лидерах России»?

35-летний Сергей Мандзюк готов в перспективе реализовывать программу по оздоровлению отрасли в должности министра ЖКХ

— Я ехал в машине и услышал, как по радио чиновник говорил, что проводится такой конкурс, он абсолютно открытый и в нем обязательно надо участвовать. «Вы попробуйте, это надо сделать обязательно», — убеждал он очень эмоционально и зарядил меня этой идеей. Как только я приехал домой, сразу зарегистрировался. Я думаю, что был одним из первых. Тогда еще никто не знал, что проводится такой конкурс, ни его целей, ни его результатов… Все узнавалось в процессе участия.

Конкурс — вещь соревновательная, приходится выяснять свой уровень развития и компетенций, а это не всегда приятно. Мне показалось, что он очень высокий у многих. Например, я познакомился с участниками из Челябинска, они очень мне понравились: умные начитанные, развитые всесторонне.

— Некоторые участники говорят о трудностях в решении тестовых задач на отборочных турах. Что было сложным для вас?

— Задания были действительно сложные, а выполнить их надо за короткий промежуток времени. Например, мы решали задачи из сферы экономики, где необходимо было посчитать рентабельность, уловить тенденции, рассказать, как будут трансформироваться показатели при изменении одного из условий. Все это давалось мне нелегко — особенно анализ больших массивов цифр, который надо было выполнить за минуту. А задания из гуманитарных сфер давались очень просто.

— Насколько судейство было честным?

— Смешно об этом спрашивать человека, который вышел в финал. Но я признаюсь, что я делал максимум из возможного, чтобы показать высокие результаты. Я прилагал колоссальные усилия, как в командной работе, так и в личных зачетах.

Судейство было объективным. Когда проходили конкурсы, среди нас находился куратор. Он не вступал ни в какие личностные переговоры. Он дистанцировался. Мы не знаем, какие критерии использовали кураторы, но они постоянно что-то помечали в своих записях.

Группы были по 8-10 человек. В ходе выполнения задания у кураторов было право внести коррективы, например, в самый напряженный момент сообщить, что условия или активность рынка поменялись. Соответственно, мы также должны были быстро менять свои решения и действия.

— Чувствовалось ли внутри команд соперничество? Или все же удавалось откинуть личные амбиции и объединиться?

— Было по-разному. В одном из туров, в котором, кстати, выиграла наша команда, нам удалось действительно объединиться и идеально распределить роли без споров. Это был наш лучший результат. И общаться было очень приятно. Были и случаи, когда кто-то из команды пытался навязать свое мнение всем, нередко руководствуясь авторитетом. Как правило, эти люди были большими руководителями. Их было сложно переубедить. Честно скажу, соперничество, конкуренция ощущались, даже если и выстраивались командные отношения.

— В случае победы вы получите один миллион рублей на обучение. Уже решили, чему будете учиться?

— Я хочу повысить свою квалификацию в сфере стратегического управления предприятием в кризисные периоды. И, если будет возможно выбрать курс, хочу выбрать именно направление ЖКХ.

— Как вы оцениваете свои шансы на победу?

— Если я буду верно прилагать свои усилия, то у меня есть все шансы войти в топ-100. Если правильно направить энергию, то можно и войти в топ-10.

— Вы хотите видеть своим куратором губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Какие консультации вы хотите у него получить?

— Уточню, что окончательный выбор не за участником конкурса, а за самим наставником. Я вижу, как развивается город, я немного больше обычных горожан знаю о тех проблемах (в сфере ЖКХ), которые стояли перед Владимиром Якушевым, знаю, как он их решил. Все это вызывает огромное уважение. Кроме того, у Якушева огромный опыт в формировании сильной, эффективной команды. Хотел бы получить советы по выстраиванию взаимоотношений в своей организации.

— Вы себя видите в качестве министра ЖКХ?

— Мне хотелось бы заниматься реформами, которые захватывают широкий спектр отношений. Если бы представилась возможность проявить себя в другой сфере деятельности, я бы серьезно это обдумал. Наверное, в ближайшей перспективе я вряд ли могу занять министерский пост. Однако всему свое время. И если я пройду серьезный карьерный путь, эта перспектива будет вполне вероятной.