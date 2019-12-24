Как тюменские власти потратили минимум на нацпроекты, но отличились

Для губернатора Тюменской области Александра Моора реализация нацпроектов — способ доказать свою эффективность Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

статья из сюжета Национальные проекты

В 2019 году Тюменская область потратила на национальные проекты в два раза меньше (20 млрд рублей), чем Югра (около 48 млрд рублей) и Ямал (34 млрд рублей). Тем не менее, именно Тюменскую область в пример ставит полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Он хвалит местные дороги, а в октябре предложил провести в Тюмени семинар по реализации нацпроекта «Образование» для остальных регионов федерального округа — в качестве мастер-класса. «URA.RU» разобралось, как при наименьших затратах тюменским чиновникам удалось добиться позитивных отчетов.

Демография

Полпред Николай Цуканов (слева) часто хвалит губернатора Тюменской области Александра Моора (справа) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В течение года в Тюменской области открылось четыре детских сада — два в столице региона, и по одному — в Тобольске и Исетском. Все это должно помочь к 2024 году закрыть потребность в местах в детсадах для 100% детей от 1,5 до 3 лет.

Улучшением для многодетных семей стало резкое увеличение регионального материнского капитала — с 40 тысяч рублей за третьего (и каждого последующего) ребенка единовременную выплату подняли до 100 тысяч рублей. Действовать норма начнет с 2020 года.

Культура

Успехи в реализации нацпроекта в Тюменской области признают на федеральном уровне — в ноябре регион занял 10 место в России по темпам развития культуры. В Москве учли и хорошее оснащение школ искусств, и открытие трех виртуальных концертных залов (в Тюмени, Ишиме и Тобольске), и создание виртуального тура о жизни в Тобольске семьи последнего русского императора Николая Второго.

Здравоохранение

Главврачу «Медгорода» Андрею Кудрякову пришлось покинуть свой пост Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Ишиме в декабре открылся амбулаторный центр для онкобольных — теперь, чтобы получать химиотерапию, им не нужно ездить в областной центр. В 2020 году такие центры откроются в Тобольске, Заводоуковске и Голышманово. Для региона, где постоянно растет смертность от новообразований, это очень важно.

Позитивную картину в 2019 году испортил коррупционный скандал вокруг главного тюменского онкоцентра — «Медицинского города». На его сотрудников заведено два уголовных дела по факту хищения более 47 млн рублей. В отношении экс-руководителя «Медгорода» Андрея Кудрякова проводится проверка на причастность к списанию казенного имущества.

Образование

В Тюменской области — особенно в ее столицы — нередки случаи, когда дети учатся в школах в две, а то и в три смены (на момент выхода текста получить точную информацию от пресс-службы тюменского правительства не удалось). Поэтому появление каждого нового учебного заведения важно, и губернатор лично приезжает на открытие школ. В 2019 году в Тюмени построили две школы (на улице Бориса Житкова и улице Летней). Еще одна открылась в 15-м микрорайоне Тобольска.

Безопасные и качественные автомобильные дороги

Дорогами в Тюмени принято гордиться Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Качественные дороги считаются гордостью Тюмени. Власти не сбавляют оборотов при строительстве магистралей — в 2019 году в регионе было отремонтировано более 500 км трасс, на что было потрачено около 6 млрд рублей. Если в уходящем году ремонт коснулся в основном Тюменской агломерации, то в 2020-м приоритет будет дан ремонту дорог Тобольского и Вагайского районов.

Жилье и городская среда

Тюмень готовится стать миллионником в течение десяти лет, и одной из основных проблем, которую необходимо решить до этого события, городские власти называют наличие в областном центре ветхого жилья.

Пока переселение из него идет успешно — в начале октября глава Минстроя РФ Владимир Якушев похвалил регион, которым руководил до 2018-го, за досрочное выполнение программы на 2019 год. Всего до 2024 года на реализацию нацпроекта из бюджетов направят почти 2 млрд рублей, за счет которых переселят более 2,3 тысячи жителей области. При этом большая часть аварийных домов (234) находится в Тюмени, а пик переселения придется на 2022 год.

Экология

Тюменская область стала пилотным регионом России в реализации нацпроекта, перейдя на новую схему обращения с мусором. С 1 января все отходы в регионе вывозит «Тюменское экологическое объединение», сортируя их на заводе, открытом еще в 2018 году.

Новые тарифы на вывоз мусора всколыхнули было волну протестов, но Моор успешно погасил конфликт, изменив схему оплаты утилизации — не с квадратного метра площади квартиры, а с человека.

Сыграть на сложностях мусорной реформы не удалось на довыборах в Тюменскую областную думу в сентябре. Кандидат от КПРФ, лидер движения «Диванные войска Тюмени» Анатолий Княжев, который неоднократно критиковал реализацию мусорной реформы, заявляя о несправедливых тарифах, проиграл с результатом 26,69% голосов. Единоросс Николай Руссу получил 45,06%.

Еще один аспект нацпроекта — региональная программа «Чистая вода», в рамках которой власти должны обеспечить до 2024 года 99% населения питьевой водой. Моор не раз рапортовал об успехах программы, что не спасло его от критики Путина во время «прямой линии» с президентом. Глава государства поручил губернатору обеспечить водой жителей поселка Каскара, которые в прямом эфире пожаловались президенту. Вопрос удалось решить в течение двух недель.

Наука

В феврале президент России Владимир Путин практически поручил создать до конца года в Тюмени научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня. Власти оперативно отреагировали на посыл главы государства — было решено, что НОЦ создадут на базе Тюменского государственного университета, он объединит в себе научные разработки всей «матрешки». НОЦ активно привлекает молодых ученых в Тюмень — здесь они могут получить до 150 млн рублей на научные разработки. Это удалось сделать с помощью привлечения к проекту крупнейших корпораций — «Ростеха», «Газпром нефти» и других. Впрочем, оперативно выяснить — переехал ли кто-то в областную столицу из других регионов — не удалось.

Региональный бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло обеспокоена давлением на предпринимателей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Малое и среднее предпринимательство

Тюменские власти гордятся уровнем поддержки малого и среднего бизнеса, приводят в пример индустриальные парки «Боровский» и «Богандинский», резиденты которых получают существенные налоговые льготы. Одновременно Тюмень позиционирует себя как центр молодежного бизнеса, седьмой год проводя федеральный «Слет успешных предпринимателей». Впрочем, проблем тоже хватает — региональный бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло сетует на рост числа проверок со стороны налоговой (на 176 тысяч в год), предполагаемый рост налога на имущество (в десятки раз, если налог будут рассчитывать исходя из кадастровой, а не рыночной стоимости) и то, что бизнесменов стали чаще сажать в СИЗО за экономические преступления. По последним данным, за 9 месяце 2019 года, число юрлиц с Тюменской области снизилось с 66235 до 65317 компаний.

Цифровая экономика

Тюменские власти понизили для IT-компаний ставку налога на прибыль до 1% (правда, только для предприятий, использующих упрощенную систему налогообложения, остальные платят 14%). Кроме того, IT-предприниматели могут в Тюмени фоорить займ на 3 млн рублей под 3% годовых. Реализация нацпроекта подразумевает и устранение цифрового неравенства (прежде всего, в сельской местности) — до конца 2021 года в регионе обещают подключить к интернету 100% больниц и школ. Но наиболее интересной стала история о развитии в области киберспорта. Проект сначала задумывался, как способ отвлечь школьников от уличных протестов, а превратилось в бизнес и конкурентное преимущество для привлечения IT-инвесторов.

Сегодня в Тюменской области живет 120 тыс. киберспортсменов (при общем населении в 1,5 млн человек), которые рассматриваются как потенциальный кадровый резерв для цифровой экономики. Яркий пример — тюменец Денис Зуев, любитель компьютерных игр, который входит в 165 лучших мировых экспертов в области серверных протоколов.

Производительность труда и поддержка занятости

Тюменская область стала одним из 16 пилотных регионов России, в которых в рамках нацпроекта могла быть введена четырехдневная рабочая неделя. В частности, Минтруда РФ называло местное предприятие «Сибнефтемаш» потенциальным участником эксперимента. Впрочем, работники компании восприняли новости об изменении графика неоднозначно, испугавшись понижения зарплаты. «Четырехдневку» на заводе так и не ввели.

Международная кооперация и экспорт

Нефтехимические предприятия Тобольска — главные экспортеры Тюменской области Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

За первое полугодие 2019 года (более свежих данных пока нет) тюменские предприятия продали за рубеж продукции на 1,2 млрд долларов — на 200 млн больше, чем годом ранее. Правда, основную часть поставок (около 800 млн долларов) составили товары ТЭК и химической промышленности. Чтобы увеличить долю несырьевых поставок, региональные власти активно помогают местным бизнесменам консультациями, юридической поддержкой и налаживают связи с иностранными партнерами. По данным за 10 месяцев 2019 года при господдержке было подписано более 20 контрактов, организовано участие 27 предприятий в девяти международных выставках Даст ли это прорывной результат — пока неизвестно.

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

Главное событие 2019 года — начало строительства аэропорта в Тобольске, который станет второй воздушной гаванью в регионе после тюменского Рощино. По мнению профессора МГУ и МГИМО Сергея Афонцева, открытие объекта резко увеличит поток туристов в Тюменскую область из Москвы. Но почувствовать этот эффект жители смогут лишь к концу 2020 года, когда аэропорт введут в эксплуатацию.