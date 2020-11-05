Тюменские инсайды: Тюмень грустит о северянах

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Губернатор Тюменской области Александр Моор узнает о проблемах жителей региона через соцсети, а депутат областной думы Юрий Баранчук тем временем судится с должниками. Несмотря на угрозу заразиться коронавирусом тюменцы массово скупают путевки на юга, а застройщики и риелторы пытаются вернуть интерес северян к тюменскому рынку недвижимости.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Моор наладил контакт с тюменцами

В тюменском правительстве шепчутся о том, что губернатор Александр Моор через свой аккаунт в соцсети «ВКонтакте» сумел наладить надежный канал обратной связи с тюменцами. Слухачи поясняют, что глава Тюменской области не стал закрывать на своей странице возможность оставлять комментарии под публикациями и жители региона этим активно пользуются, рассказывая там о своих проблемах. «Эти комментарии отслеживаются. По особо острым проблемам в правительстве принимаются какие-то меры реагирования. Ну и в целом, тюменцы во многих других городских пабликах и сообществах начали советовать друг другу, в случае чего, „писать напрямую Моору“ через соцсеть „ВКонтакте“. А это для губернатора — хороший знак. Значит, люди верят, что этот канал обратной связи работает», — поясняют слухмейкеры.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутат Тюменской облдумы Баранчук взялся за должников

Поговаривают, что новоиспеченный депутат Тюменской областной думы Юрий Баранчук, получивший кресло в региональном парламенте на осенних довыборах, всерьез взялся за своих должников. Слухачи утверждают, что якобы Баранчук, который владеет в Тюмени крупным бизнесом, выставил своим подрядчикам счет 1, 5 млрд рублей. Мол, он уже подал соответствующий иск в один из тюменских судов. «Интересно, что в этом иске Баранчук выступает как физическое лицо. То есть, как индивидуальный предприниматель. Хотя, фактически, он является генеральным директором ООО „Блок-комплект“, которая торгует арматурой и другими металлическими изделиями», — поясняют слухмейкеры.

У крупнейшего тюменского ТРЦ сменился владелец

Ходят слухи, что один из крупнейших тюменских торговых центров, ТРЦ «Кристал», перешел в руки нового собственника. По словам слухмейкеров, это произошло в результате череды судебных разбирательств, в которых, по одной из версий, был замечен и один из кредиторов печально известного Антипинского НПЗ. «Непонятно, кто именно стал новым владельцем торгового центра. Компания, которая судилась с кредитором Антипинского НПЗ, принадлежит кипрскому офф-шору, поэтому установить, кому именно она принадлежит — весьма проблематично», — считают слухачи.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменские застройщики скучают по северянам

В среде тюменских застройщиков не утихают разговоры о том, что из-за пандемии коронавируса интерес жителей ХМАО и ЯНАО к тюменской недвижимости значительно упал. По словам слухмейкеров, многоэтажки в областном центре растут, как грибы после дождя, а покупателей на новые квадратные метры стало ощутимо меньше. И застройщики, и риелторы всеми силами пытаются вернуть интерес жителей северных округов к Тюмени. Говорят, что даже собираются поставить на поток «хаус-туры» и возить по выходным потенциальных покупателей недвижимости из ХМАО и ЯНАО в Тюмень за свой счет. «Тут все просто: нет покупателей — нет денег. У северян деньги на квартиры, конечно, есть. Но, как люди предусмотрительные, они предпочитают не делать серьезных покупок в это непростое время. Хотят подстраховаться. А риелторам и застройщикам продавать недвижимость нужно здесь и сейчас. Последние вообще из-за низкого спроса на жилье могут уйти в минус. Вот и выживают, как могут», — ехидничают слухачи.

Главный тюменский садовод боится потерять должность

В политических кругах Тюмени ходят слухи о том, что глава межрегионального отделения «Союза садоводов России» в Тюменской области и ХМАО Алексей Кучеров боится лишиться должности и всерьез опасается за свою жизнь. Слухачи судачат: мол, в свое время Кучеров, в погоне за должностью, перешел дорогу влиятельным людям, которых его бурная деятельность на посту председателя «Союза садоводов России», в какой-то момент, начала раздражать. «Сама по себе эта организация — не совсем понятная. То есть, непонятно, чем она вообще занимается. Вроде как, ее активисты были замечены в земельных спорах в некоторых тюменских СНТ. Тем не менее, Кучеров, за время руководства этой организацией, успел залезть на довольно серьезные „поляны“, чем несколько разозлил некоторых влиятельных людей. Конечно, жизни Кучерова вряд ли что-то угрожает. А вот на счет должности — вопрос спорный», — ехидничают слухачи.

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Тюменцы массово скупают заграничные путевки

Инсайдеры, близкие к туриндустрии, судачат о том, что вторая волна коронавируса подстегнула интерес тюменцев к заграничным путешествиям. Слухачи сообщают, что жители региона скупают путевки в Турцию и другие страны, не обращая особого внимания на ценники. При этом многие туристы из-за границы возвращаются уже с коронавирусом. Об опасности заражения их предупреждают еще на стадии оформления путевок. Но это почти никого не останавливает. «Все элементарно: люди боятся, что границы снова закроют, поэтому на путешествия не жалеют ни времени, ни средств, ни, к сожалению, здоровья. Риск заражения коронавирусом в той же Турции, например, довольно высок. Но тюменцы все равно туда едут. И часто едут семьями», — резюмируют слухачи.

Тюменские бизнесмены обиделись на Роспотребнадзор

В бизнес-среде ходят слухи о том, что тюменские предприниматели всерьез обиделись на местное управление Роспотребнадзора из-за постоянных проверок соблюдения требований режима повышенной готовности. Для предприятий они часто заканчиваются крупными штрафами, либо приостановлением деятельности на длительный срок. «Бизнесмены и правда обиделись. Они еще толком не оправились от простоя из-за первой волны коронавируса, а тут — снова финансовые потери из-за огромных штрафов. Вот и решили тюменские коммерсанты бороться с Роспотребнадзором сообща: создали чаты во всех популярных мессенджерах и предупреждают друг друга о грядущих ревизиях. И, вроде как, система эта работает», — сообщают слухмейкеры.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.