Инсайды ЯНАО: секретарь Артюхова хамит

Уральская журналистка на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина назвала челябинский смог туманом. Что бы она сказала о Ямале? Коллаж: URA.RU

Чиновники, не умеющие общаться с народом, подставили губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, и он не намерен это терпеть. У силовиков все по-другому: подчиненные всячески прикрывают полковника, севшего пьяным за руль. Чего не сказать о политиках — о проступке пьяного депутата, пойманного за рулем снегохода, кто-то заранее известил правоохранителей. В новом выпуске «Инсайдов» вы также узнаете, почему «Новатэк» проиграл «Роснефти» и от чего стало плохо главному санврачу Ямала.

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Губернатору указали на хамство секретаря

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По сообщению источников, близких к высшим эшелонам власти ЯНАО, в аппарате губернатора накаляется обстановка из-за поступающих жалоб на поведение одной из сотрудниц секретариата. «Чиновница, представляющая власти региона, совершенно не умеет разговаривать с людьми по телефону, хамит и грубит, жалобы на нее поступают уже не первый раз, — рассказывают собеседники. — С точки зрения главы региона и его соратников, такое поведение для госслужащих недопустимо».

Пока неясно, лишится ли чиновница работы по служебному несоответствию или же ей подыщут место, где не нужно общаться с простыми гражданами. Впрочем, по словам слухачей, второе маловероятно: губернатор Артюхов достаточно категорично относится к тем чиновникам, кто из-за своего хамства подрывает доверие народа.

Осужденный за растраты чиновник возвращается на работу

Источники в спортивных структурах сообщают, что экс-глава департамента физкультуры и спорта ЯНАО Александр Эйрих, осужденный в 2017 году на шесть лет за растраты и откаты, снова метит в привычную ему отрасль. «Эйрих освободился досрочно, пользуясь старыми связями. Его пытаются пристроить в одну из государственных спортивных организаций, правда, пока не совсем понятно, на какую позицию, — делятся слухачи. — Если это произойдет, это будет жесткий удар по репутации окружных госструктур».

Официальные структуры, как и сам Эйрих, категорически опровергают данную информацию. Однако сразу несколько лично знающих Эйриха ямальцев подтвердили: он уже находится на свободе и его недавно видели в Центре спортивной подготовки ЯНАО.

Фаворит на пост главы медиахолдинга остался без кресла

Фото: Максим Солодов, Instagram

По данным инсайдеров в администрации Ноябрьска, мэрия не станет торопиться с назначением Максима Солодова директором городского медиахолдинга. «В кабинетах на Ленина, 47 по поводу кандидатуры Солодова сейчас уже все не так однозначно, — рассказывают слухмейкеры. — Если еще месяц назад была уверенность, что диджея ждет повышение, то сейчас идут разговоры об объявлении конкурса».

За продвижение главреда «Радио-Ноябрьск» якобы вступает несколько руководителей в горадминстрации, среди которых и мэр Алексей Романов. Высшее руководство гадает, не будет ли отказ Солодову в повышении плохо воспринят в Салехарде: медийщик, два года назад проводивший прямой эфир с губернатором Дмитрием Артюховым, тогда очень понравился главе региона.

Главный санврач Ямала упала в обморок во время инспекции

Близкие к санитарному ведомству источники рассказывают: начальнику ямальского управления Роспотребнадзора Людмиле Нечепуренко в буквальном смысле стало плохо в ходе проверки Надымской ЦРБ. «Чиновнице экстренно оказали помощь, сейчас она уже восстановилась», — делятся инсайдеры. Ее подчиненные тем временем гадают, что стало причиной: нервная и физическая усталость или же то, что Нечепуренко увидела в медучреждении.

Впрочем, от последнего утверждения слухачи в медицинских кругах открещиваются: главврач Надымской ЦГБ Наталья Калиберда настолько на хорошем счету, что ее давно пытаются переманить в Салехард. Сама Калиберда на уговоры пока не поддается, считая, что как от руководителя медучреждения пользы от нее будет больше.

Реабилитационный центр потерял миллионы

Инсайдеры рассказывают о крупном финансовом скандале вокруг реабилитационного центра «Ямал без наркотиков». «За несколько лет существования центра учреждению были выделены миллионы рублей, за которые организация, как выяснилось сейчас, не может отчитаться, — сообщили собеседники агентства. — Изначально было ясно, что средства подотчетные, однако у руководства центра и у окружных властей оказались разные представления о том, какая именно форма отчетности подразумевается».

По словам источников, когда организацию попросили доложить, куда пошли деньги, они смогли предоставить лишь журналы учета поступивших и выписавшихся. Теперь в тратах разбираться специальная комиссия, рассказывают слухачи.

Полицейского руководителя обвинили в пьяной езде

Фото: Илья Московец © URA.RU

Инсайдеры в силовых ведомствах ЯНАО рассказывают, что высокопоставленный полицейский из Салехарда якобы попался в нетрезвом состоянии собственным подчиненным. «Полковник был пьян, когда его машину случайно остановили сотрудники ГИБДД, — рассказали пожелавшие сохранить анонимность источники. — Естественно, никто из подчиненных на начальника докладывать наверх не стал — никому проблем по службе не захотелось». Впрочем, по словам собеседников, историю уже попытался «слить» в социальные сети один из экс-сотрудников ямальской полиции.

Ямальского единоросса подставили

В политических кругах ЯНАО рассказывают: депутата городской думы Нового Уренгоя от «Единой России» Якова Михайлова подставили. «Кому-то очень нужен был скандал с участием единоросса, достаточно известного, но не особо значимого, — рассказывают собеседники. — ГИБДД остановила снегоход Михайлова явно по наводке — никаких рейдов в тот день не было, полицейские знали, что в указанном месте в указанное время появится транспортное средство без госномеров и с выпившим водителем».

Кому понадобилось сдавать депутата, слухачи объяснить затруднились. Тем не менее, инсайдеры уверены: если бы Михайлов не был выпившим, протокол составили бы за то, что он управлял снегоходом, не имея специальной водительской категории.

Власти пошли на обострение с миллиардером из списка Forbes

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Источники в структурах ТЭК рассказывают, что ямальские власти пошли на риск, обостряя отношения с бизнесменом Леонидом Михельсоном («Новатэк»). «Он сделал миллиардные вливания в экономику региона, рассчитывая получить в разработку Западно-Минховский лицензионный участок, — делятся источники. — Тем не менее, в Салехарде предпочли отдать нефтегазовое месторождение „Роснефти“».

Пока трудно делать выводы о том, какими будут последствия данного решения, говорят собеседники агентства. С одной стороны, заигрывание со структурами Игоря Сечина может быть попыткой сохранить финансовое равновесие в регионе, с другой — трудно представить, что будет, если Михельсон пойдет на обострение отношений с властями ЯНАО.

«Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.