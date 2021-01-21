Тюменские инсайды: в полиции готовят чистки

Помешает ли мороз протестам? Коллаж URA.RU

Пока губернатор Тюменской области Александр Моор занимается возрождением собственной пресс-службы, глава местного отделения «Молодой гвардии» Владимир Сбитнев пытается повысить политический рейтинг на борьбе с незаконной продажей алкоголя и табака несовершеннолетним. На Антипинском НПЗ ждут массовых сокращений, а начальнику регионального МВД Леониду Коломийцу дали карт-бланш на увольнение сотрудников.

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Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У губернатора Моора появится пресс-секретарь

Говорят, что губернатор Тюменской области Александр Моор, пообщавшись с журналистами, которые пожаловались ему на неоперативную работу оперативного штаба, решил возродить собственную пресс-службу. Слухачи считают, что таким образом он рассчитывает наладить более тесное взаимодействие со СМИ. «На портале органов государственной власти уже появились три вакансии пресс-службы губернатора: нанять хотят, непосредственно, пресс-секретаря и двух специалистов. Возможно, что уже в ближайшее время эта структура получит новый импульс. Все-таки, пресс-секретарь у первого лица региона должен быть. Никакой оперштаб его функций полноценно выполнять не сможет. По крайней мере, тюменский», — не скрывая злорадства ехидничают слухмейкеры.

Молодогвардейца Сбитнева обвинили в провокациях

В правительственных курилках Желтого дома не стихают разговоры о том, что силовики недовольны тем, как глава тюменского отделения «Молодой гвардии» Владимир Сбитнев делает себе имя на теме продажи алкоголя и табака несовершеннолетним. Мол, Сбитнев постоянно устраивает провокации: посылает подростков, которым на вид по 20 лет в магазины, а затем вызывает туда полицию и телевидение. «Для Сбитнева эта тема стала настоящей „золотой жилой“. А что, всегда найдется какой-нибудь захолустный магазинчик, в котором подростку без проблем отпустят и пиво, и сигареты. Такие ларьки есть в каждом втором тюменском дворе. Остается только организовать контрольную закупку, и все: бесплатный, но качественный пиар обеспечен. Сбитнев приехал, дал интервью и уехал. А силовикам, которые фиксируют нарушение, еще кипу бумаг заполнять и дело заводить. Конечно, их это злит», — считают слухачи

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Глава тюменского ОНФ Чуйко обидел сельских жителей

Поговаривают, что глава регионального отделения Общероссийского народного фронта в Тюменской области Роман Чуйко всерьез разозлил жителей станции Подъем во время обсуждения темы по обустройству там перехода через железнодорожные пути. Для местных — это очень актуальная тема. Периодически из-за отсутствия этого перехода там гибнут люди. В том числе, и дети. Но Чуйков в проблемы подъемовцев вникать не стал. «Он в буквальном смысле начал наезжать на местную администрацию. Вместо того, чтобы помочь и вникнуть в ситуацию, начал заниматься популизмом. Попытался переложить на деревенских чиновников то, чем должно заниматься РЖД. Вместо реальных дел он играет на публику, решить вопрос для него не главное, главное — пропиариться. Своим поведением он всерьез разозлил местных жителей. Для решения проблемы привлекать его они больше не планируют. Все равно толку нет», — заявляют слухмейкеры.

На Антипинском НПЗ ждут массовых сокращений

Ходят слухи, что сотрудники Антипинского нефтеперерабатывающего завода стали всерьез опасаться угрозы массовых сокращений. После того, как новым владельцем предприятия стала азербайджанская компания «Сокар», там началась смена специалистов на ключевых руководящих должностях. Так, по словам слухмейкеров, недавно на НПЗ появился новый главный инженер, приехавший из Азербайджана. «Рядовым специалистам аккуратно дали понять, что их места могут занять другие люди. Поэтому качество работы нужно держать на высоком уровне. В противном случае, новый владелец может набрать новый коллектив. В Азербайджане, как известно, дела с работой обстоят не очень. Поэтому желающие занять места тюменцев найдутся быстро», — резюмируют слухачи.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменские единороссы обратились к покровителям

Знающие люди поговаривают, что на фоне слухов о том, что по результатам выборов в Тюменскую областную думу состав местного отделения «Единой России» обновится на 50%, члены партии начали подключать все свои связи для того, чтобы сохранить место в парламенте. Слухачи утверждают, что пока среди единороссов нет понимания, кто именно останется за бортом большой политики. Поэтому подстраховаться решил буквально каждый второй. «Единороссы пошли по кабинетам. Почти у каждого старожила тюменского отделения „Единой России“ есть связи в Москве. Но кому из них большие покровители помогут — вопрос открытый», — считают слухмейкеры.

Коломийцу дали карт-бланш на чистку рядов

Среди тюменских силовиков не стихают разговоры о том, что после задержания двух участковых по делу о пожаре в поселке Боровском, при котором погибли семь человек, главе регионального УВД Леониду Коломийцу дали негласный карт-бланш на чистку рядов. Слухачи уверяют, что теперь, при малейших подозрениях на неблагонадежность того или иного сотрудника, его дальнейшая карьера в правоохранительных органах будет ставиться под большой вопрос. «Говорят, что задержанные участковые знали о доме престарелых, сгоревшем 9 января и имели там свой интерес. Поэтому у Коломийца теперь есть полное право перетрясти все кадры, и в первую очередь — службу участковых», — отмечают слухачи.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Пискайкин сохранит монополию на власть

В правительственных курилках шепчутся о том, что объединение партии «Справедливая Россия» с «Патриотами России» и фракцией «За правду» не повлияет на позиции депутата Владимира Пискайкина. И глава регионального отделения «СР» по-прежнему остается первым кандидатом от эсеров на предстоящих выборах в Тюменскую областную думу. «Других кандидатов в этом объединении просто нет и быть не может. Пискайкин — ключевая фигура этого альянса. Его место на предстоящих выборах точно никто не займет. По этому поводу он даже не беспокоится. И в том, что войдет в новый состав регионального парламента — не сомневается», — заявляют слухмейкеры.

Тюменским студентам рассказали о вреде репостов

Говорят, что с тюменскими студентами начали проводить профилактические беседы после репостов с призывами к участию в незаконных митингах. Знающие люди утверждают, что несколько учащихся одного крупного местного вуза были вызваны на ковер к декану после размещения в соцсетях публикаций с просьбой поддержать Навального. «Сначала с ними поговорили в деканате. Там студентам ясно дали понять, что за их поведением в соцсетях следят не только друзья и подписчики, но и ректорат университета. Вечером с ними разговаривали уже сотрудники спецслужб. Предмет беседы был тот же», — объяснили слухмейкеры.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменские таксисты взвинтят цены

Знающие люди поговаривают о том, что тюменские таксисты, которые во время новогодних праздников неплохо заработали на повышенных тарифах, во время морозов собираются создать искусственный ажиотаж, чтобы снова поднять стоимость своих услуг. Якобы схема для этого уже придумана. И схема рабочая. «Для реализации этой идеи достаточно до минимума снизить количество водителей на линии. Это легко: для этого водителям нужно просто договориться между собой. Затем, когда коэффициенты на перевозки резко вырастут, выйти на линию и зарабатывать. К этому времени стоимость даже самой короткой поездки может вырасти в 3-4 раза. Формально — все законно», — уверяют слухачи.

В тюменском департаменте культуры зреет большой скандал

В правительственных курилках не стихают разговоры о том, что в департаменте культуры Тюменской области назревает большой скандал. Поводом для него стали разногласия среди чиновников, которые не могут договориться между собой о том, какую именно сферу культуры поддерживать. Одним больше нравятся народные танцы, другим — классическая музыка, третьим — современное искусство. Слухачи уверяют, что последней каплей в этой неразберихе стала информация о проблемах симфонического оркестра, которым, как оказалось, вообще никто не занимается. А ведь в свое время это был ключевой проект местных властей: «добро» на его реализацию давал еще экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев. «Сейчас в департаменте культуры думают, как выйти из этой ситуации с минимальными репутационными потерями. На содержание оркестра выделяются баснословные деньги, а музыканты жалуются на то, что им предлагают обслуживать инструменты за свой счет. Это не просто диссонанс. Это абсурд какой-то. И без скандала здесь, скорее всего, не обойдется», — заявляют слухмейкеры.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.