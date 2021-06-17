Тюменские инсайды: депутаты бегут на Украину

А вы поставили прививку? Коллаж URA.RU

Пока губернатор Тюменской области Александр Моор менял планы на отпуск, мэр Тобольска Максим Афанасьев задумался над тем, чтобы запретить прокат самокатов. Тюменские коммунисты вступили с эсерами в медийную борьбу, а инвесторы обиделись на шахматиста Анатолия Карпова. Также, в свежих «Инсайдах»: тюменские депутаты собрались на Украину, журналистов расстроил главный судебный пристав региона, из областной прокуратуры массово уходят сотрудники.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор не поедет в отпуск из-за коронавируса Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Моор отказался от отпуска на юге

В правительственных курилках шепчутся о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор во время летнего отпуска не станет покидать регион. По словам слухачей, это связано с третьей волной коронавируса и общей непростой ситуации с лесными пожарами. «Обстановка в регионе по этим и ряду других факторов остается напряженной. Поэтому решение губернатора можно назвать взвешенным и оправданным. Моор неоднократно вмешивался в разрешение различных вопросов и ситуаций, если этого требовали обстоятельства. Один из последних примеров — отмена строительства завода ферросплавов», — сообщают слухмейкеры.

В Тобольске запретят электросамокаты

Знающие люди говорят, что глава Тобольска Максим Афанасьев хочет запретить использование электросамокатов в исторической части города. Мол, такой вид транспорта у стен Кремля и общий облик города портит, и туристов отпугивает. А их в Тобольске из-за коронавируса итак стало меньше. «Вообще, электросамокаты стали настоящей проблемой для всех крупных российских городов. Что с ними делать толком никто не знает, поэтому чиновники ориентируются на месте. В Санкт-Петербурге подобные ограничения уже введены. В некоторых микрорайонах Питера прокат самокатов под запретом. Так что практика работает», — уверяют слухачи.

Тюменцев готовят к обязательной вакцинации…

Инсайдеры из Желтого дома сообщают, что в тюменском правительстве разработали целый план по «мягкому» подталкиванию населения к вакцинации. По их словам, упрашивать тюменцев властям надоело, но и действовать жестко они пока не решаются. «Последние дни только ленивый не выступил в прессе и не рассказал, как важна вакцинация. До этого так не делали, ЛОМов (лидеры общественного мнения — прим.ред.) не задействовали. А тут в „паблике“ и депутаты, и врачи заговорили, да так настойчиво. Все не просто так: в ближайшее время закрутят гайки, и погонят всех на прививки. А пока почву готовят», — делятся слухачи.

Пока самоизоляция действует для тюменцев в возрасте 65+ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

… и новой самоизоляции

Говорят, что в тюменском управлении Роспотребнадзора готовят несколько сценариев новых ограничений по коронавирусу. Мол, этим вопросом занимается лично глава ведомства Галина Шарухо. Якобы вслед за принудительно-добровольной вакцинацией может пройти поэтапный переход на самоизоляцию. «В перспективе, на удаленку могут перевести от 50% до 70% сотрудников различных предприятий. Полного локдауна в регионе власти не допустят. Будут вводиться какие-то дополнительные ограничения, если этого потребует обстановка, но без кардинальных мер», — заявляют слухмейкеры.

Тюменские депутаты собрались на Украину

Говорят, что депутаты Тюменской городской бумы от ЛДПР, написавшие открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, собрались нанести ему личный визит. Мол, им настолько понравилась идея об открытии украинской школы в Тюмени, что они решили донести ее до главы соседнего государства лично. Однако, по словам слухачей, скорее всего, местные либерал-демократы просто поняли, что поймали хайп федерального масштаба. «Это чистой воды хайп и популизм. Новость о том, что они обратились к Зеленскому с открытым письмом дошла до федеральных СМИ. Кто-нибудь до этого в той же Пензе слышал что-то о тюменском отделении ЛДПР? Конечно, нет. То-то же», — не скрывая злорадства заключают слухачи.

В Тюменской области планируют увеличить количество вакцинированных от коронавируса Фото: Екатерина Сычкова

Главе тюменского депздрава брошен вызов

В кругах, близких к медицине, не стихают разговоры о том, что третья волна коронавируса станет настоящим испытанием для главы регионального департамента здравоохранения Натальи Логиновой. Мол, в ближайшее время к ее персоне будет приковано самое повышенное внимание. А от решений руководителя напрямую будет зависеть будущее и карьерные перспективы. «Предшественница Логиновой, Инна Куликова, во время первой волны коронавируса показала себя грамотным руководителем. Участвовала, например, в организации первого в стране обсерватора в „Градостроителе“. Старания ее не остались незамеченными, она пошла на повышение и уехала в Москву. Перед Логиновой стоят не менее серьезные задачи. Для этого в регионе все должно получиться с вакцинацией, и в целом, эпидситуация должна находиться под контролем. От того, как она с этим справится, зависит ее карьера», — отмечают слухмейкеры.

В прокуратуре сотрудников просят не увольняться…

Сплетники шепчутся о том, что в Тюменской областной прокуратуре наметился такой масштабный тренд на увольнение, что сотрудников уже напрямую просят повременить с уходом. «В одном только аппарате шесть человек решили одномоментно уволиться. Сложно людям работать с начальником (прокурором Тюменской области Владиславом Московских — прим.ред.), мол, слишком требователен. Вот люди и понесли заявления. А так как руководству уговаривать их — это терять лицо, то такую миссию возложили на отдел кадров. При этом сотрудников просят притормозить с увольнением хотя бы до сентября. Как оказалось, за порогом толпа желающих занять вакантные места не стоит», — резюмируют сплетники.

Тюменские прокуроры жалуются на слишком требовательного начальника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

…, но те только и ждут, чтобы их переманили

Инсайдеры сообщают, что вслед за тюменцем Альбертом Новопашиным, который с недавних пор является первым заместителем прокурора Камчатского края, туда очень хочет отправиться одна из его бывших сотрудниц. «Девочки в управлении по надзору областной прокуратуры в принципе дико скучают по бывшему начальнику. Но больше всех — его правая рука Ольга Метлицкая. Она буквально сидит на чемоданах. Вполне возможно, что вскоре стоит ожидать еще одного трансфера из Тюмени на Камчатку», — уверены слухачи.

Коммунисты возьмут реванш у эсеров

В правительственных курилках не стихают разговоры о том, что лидер тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева пригласила в Тюмень известного саратовского коммуниста — блогера Николая Бондаренко. Поводом для этого стал визит в областной центр писателя Захара Прилепина, который, по просьбе местного отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» провел публичную встречу с тюменцами. «Зимой Бондаренко уже приезжал в Тюмень, и горожане к его визиту действительно проявили большой интерес. Казанцевой не понравилось, что тюменцы проявили не меньший интерес к визиту писателя Прилепина. Поэтому она решила еще раз пригласить Бондаренко в Тюмень, чтобы дать некий ответ эсерам. Показать, что в КПРФ тоже есть медийные люди федерального уровня, готовые поддержать однопартийцев в регионах», — утверждают слухачи.

Анатолий Карпов не оправдал ожиданий тюменских инвесторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Карпов не помог тюменским инвесторам…

Знающие люди поговаривают, что ключевым моментом в решении вопроса об отмене строительства завода ферросплавов в тюменском микрорайоне Антипино стали разногласия инвесторов с Анатолием Карповым. Якобы группа компаний СБК, которая пыталась реализовать инвестпроект, рассчитывала на поддержку депутата Госдумы Карпова. Инвесторы устраивали для него турниры и даже открыли шахматную школу. Но, в критической ситуации, при споре с тюменскими властями, он не стал им помогать. «По идее, Карпов и не смог бы им ничем помочь. Вопрос об отмене строительств решался на другом уровне. Что сказать? В СБК сделали ставку не на того человека. И она, предсказуемо, не сыграла. В конечном итоге, Карпов попросту потерял интерес и к СБК, и к проекту, который они хотели реализовать в Антипино. Особенно после того, как стало ясно, что на выборы в Госдуму от Тюмени он не пойдет», — отмечают слухачи.

…, но проиграли не только они

Как утверждают слухмекейры, лидер антипинских активистов Владимир Осейчук, который стал главным инициатором отмены строительства завода ферросплавов на окраине Тюмени, из-за положительного решения властей по этому вопросу потерял шансы на предстоящих выборах в региональный парламент. Мол, на этой теме он планировал набрать политические баллы для того, чтобы в дальнейшем можно было построить свою предвыборную программу. «По сути, Осейчук, выиграл битву, но проиграл войну. То есть, да, вопрос решился положительно. Завод в Антипино строить не будут. Но это — решение губернатора Тюменской области Александра Моора. При этом, Осейчук лишился мощного рычага давления на власть», — резюмируют слухмейкеры.

В УФССП Тюменской области не хотят общаться с журналистами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главный судебный пристав региона поссорился с журналистами

Поговаривают, что среди представителей СМИ нарастает возмущение политикой главного судебного пристава Тюменской области Кабдулы Хайдарова. Якобы позиция ведомства в работе с прессой раздражает даже провластных журналистов. «Вообще непонятно, зачем приставам пресс-служба, потому что взаимодействие не налажено от слова „совсем“. На все запросы приходят формальные отписки, информации ноль, Хайдаров просто запрещает давать хоть какие-то сведения. Да и еще и сроки на ответы, закрепленные в законе, постоянно нарушаются. Совсем не боятся проверки прокуратуры, а журналисты уже подумывают написать туда коллективное обращение», — делятся инсайдеры.

Тюменцам запретят купаться

Говорят, что власти хотят взять тюменские базы отдыха под особый контроль. Мол, причиной для этого стала серия несчастных случаев на городских водоемах. К примеру, на пруду Лесном в течение дня утонули сразу два человека. При этом, формально там купаться запрещено. Фактически же — отдыхающих никто не контролирует. «Тюменские чиновники разрабатывают совместный план действий с правоохранительными структурами и МЧС. Пруды, озера и базы отдыха, которые находятся в черте города, либо рядом с ним, будут патрулировать полицейские и спасатели. Если, к примеру, установлена табличка, что купание запрещено, а отдыхающие находятся в воде, то будут штрафовать. Ну, и, естественно, выгонять из воды», — заключают слухачи.

Жители ХМАО, не попавшие в Турцию, приезжают на отдых в Тюмень Фото: Размик Закарян © URA.RU

Тюмень заменила жителям ХМАО Турцию

Знающие люди поговаривают, что из-за аномальной жары в Тюменской области регион стал туристическим центром северной части Урала. Якобы жители соседнего ХМАО, у которых не получилось отдохнуть этим летом в Турции, все чаще сдают путевки и приезжают в Тюмень. Мол, сервис здесь ничем не хуже, а ценники — лучше. И до дома недалеко. «По выходным оттуда огромные вереницы машин. А чем, собственно, Тюмень — хуже Турции? Гостиницы со шведскими столами есть. Жара +35 градусов — тоже. Развлечений хватает. И с погодой повезло. Это тюменцы от аномальной жары устали. А для северян она в самый раз. Так что, пусть едут. Тюменскому бюджету такие гости не помешают», — ухмыляются слухмейкеры.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.