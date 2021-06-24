Тюменские инсайды: COVID-диссиденты откроют детсад

Актер Егор Бероев выступил против дискриминации непривитых. А что раздражает вас? Коллаж: URA.RU

Пока губернатор Тюменской области Александр Моор ищет замену ушедшему в ЛДПР заместителю Владимиру Сысоеву, другие его подчиненные распределяют между собой обязанности бывшего коллеги. Лидер тюменских коммунистов Тамара Казанцева переживает из-за «черной метки», полученной на съезде КПРФ, а тюменцы готовятся к новому локдауну. Также в инсайдах: глава Тюмени Руслан Кухарук разозлился на подчиненного, а противники вакцинации от коронавируса решили открыть собственные детские сады.

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Жириновский пообещал Сысоеву высокое положение в ЛДПР

Владимир Жириновский вернул в партию тюменского лидера ЛДПР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Знающие люди поговаривают, что глава ЛДПР Владимир Жириновский пообещал бывшему заместителю губернатора Тюменской области Владимиру Сысоеву хорошую должность в партии, если он решит в нее вернуться. Слухачи утверждают, что это сыграло ключевую роль при принятии экс-чиновником решения об увольнении из тюменского правительства. «Конкретная должность, которую пообещал Жириновский Сысоеву, держится в большом секрете. Не исключено, что в решении каких-то вопросов Сысоеву дадут такие же полномочия, как у самого Жириновского», — пояснили слухмейкеры.

Моор ищет замену ушедшему заму

В правительственных курилках не стихают разговоры о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор пока не знает, кем заменить ушедшего в ЛДПР Владимира Сысоева. По мнению слухмейкеров, последний был в составе тюменского правительства если не ключевой, то знаковой фигурой. «Губернатор Тюменской области был несколько расстроен решением Сысоева об увольнении. Сысоев — опытный политик и менеджер. Найти ему полноценную замену, по крайней мере, сделать это быстро — в правительстве вряд ли смогут, и глава региона это прекрасно понимает», — поясняют инсайдеры.

Замгубернатора делят обязанности Сысоева.,

Владимир Сысоев уволился из правительства Тюменской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Говорят, что заместители губернатора Тюменской области Александра Моора пытаются распределить между собой полномочия уволившегося Владимира Сысоева. По словам слухачей, сделать это непросто, так как должностные обязанности для Сысоева при трудоустройстве собирались буквально по крупицам. «Сысоева принимали на работу на создающуюся должность. В его полномочия включили вопросы цифровизации, что-то из экономики и так далее. Все, что было свободно после ухода замгубернатора Вадима Шумкова и Александра Албычева. Сейчас эти обязанности снова нужно перераспределять между заместителями губернатора. Эта работа началась», — заявили слухмейкеры.

., больше всех достанется Еремеевой

По одной из версий, большую часть обязанностей ушедшего с поста замгубернатора Владимира Сысоева ляжет на плечи другого зама — Елены Еремеевой. «Это пока не новое назначение в полном смысле. По регламенту Еремеева принимает на себя „удар“ как начальник главного правового управления области. Но, вполне вероятно, что нового зама на место Сысоева искать будут долго, и Еремеевой хватит времени, чтобы сделать многое из того, что не смог осуществить Сысоев. В частности, сделать рывок в реализации нацпроектов. А сегодня в командах губернаторов очень ценят людей, которые помогают предоставлять красивые отчеты президенту. Так что исполнение обязанностей может стать для Еремеевой шансом укрепить свои позиции», — сплетничают слухачи.

Мэр Тюмени разозлился на подчиненного

Руслан Кухарук недоволен благоустройством Тюмени Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Желтом доме поговаривают, что глава Тюмени Руслан Кухарук недоволен работой руководителя «ЛесПаркХоза» Сергея Нефедова. В частности, речь идет о том, что последний не может завоевать должного уважения со стороны подчиненных. ОТ этого страдает качество работы. «В жару были претензии, что плохо поливают траву. Потом вскрылось, что обрезка деревьев ведется как попало, за этим никто не следит. Уродуют городские улицы, почем зря. Апофеоз — это платная аренда беседок в Гилевской роще. Оказалось, что в „ЛесПаркХозе“ об этом и не слыхивали, хотя весь город в курсе. А ведь это их прямая ответственность, следить, как тюменцы обращаются с городским имуществом. Всему этому беспределу есть простое — начальник Сергей Нефедов перестал контролировать сотрудников, дал им карт-бланш, а те и рады ничего не делать», — говорят инсайдеры.

От нового директора департамента по туризму ждут быстрых результатов

Слухмейкеры утверждают, что от Марии Трофимовой, назначенной на должность директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области, ждут молниеносных результатов работы. «Одна из главных задач — не растерять турпоток и доходы от него на фоне третьей волны коронавируса. Понятно, что власти могут ввести новые ограничения. Но туристический бренд „Тюменская область“ не должен будет понести репутационные потери. Если Трофимова справится с этой и другими поставленными перед ней задачами, то, вероятно, ее ждет продвижение по карьерной лестнице», считают слухачи.

Лидеру тюменских коммунистов выдали «черную метку»…

Тюменские коммунисты пошли на выборы в Госдуму с Омской областью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, на съезде КПРФ лидеру тюменских коммунистов Тамаре Казанцевой вручили «черную метку», включив Тюменскую область на предстоящих выборах в Государственную думу в однк региональную группу с Омском. При этом, в первую тройку кандидатов тюменцы не попали. Она полностью состоит из омичей. «То есть, Казанцевой прямо дали понять: тюменцы в Государственной думе коммунистам не нужны. Все проходные места заняли представители Омского обкома партии. Для Тамары Николаевны это стало определенным месседжем: Москва недовольна результатами ее работы», — утверждают слухмейкеры.

…а в ее коллеге разглядели новую Тихановскую

В политических кругах ходят разговоры о том, что силовики не дадут сделать из жены депутата Тюменской областной думы Юрия Юхневича Регины Юхневич символ протеста, которым в Белоруссии стала Светлана Тихановская. Самого Юхневича обвинили в экстремизме за размещенный в соцсетях ролик о «Единой России». Политику выписали штраф. Это лишило его права баллотироваться в региональный парламент. А его жена, напротив, подала документы в областной избирком от КПРФ.

«Регина Юхневич не имеет никакого веса в политике, узнаваемость ее нулевая, никаких громких заявлений она не делает, и мощной поддержки за спиной не имеет. Но она — жена народного депутата, обвиненного в экстремизме. Грамотные политтехнологи могут сыграть на этом, и действительно сделать из нее российский вариант Тихановской. Но силовики им этого не позволят», — утверждают сплетники.

Новый локдаун для Тюмени неизбежен

В Тюмени могут вернуть большинство ограничений по коронавирусу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сплетники в областном правительстве всерьез заговорили о новом локдауне в Тюмени. Особенно после заявления заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой, которая похвалила Тюменскую область за высокие темпы вакцинации от коронавируса.

«Сначала мы тут все обрадовались, ведь если в верхах заметили — значит, все идет по плану. А потом призадумались: а что, если это сигнал о другом? В списке „отличников“ и Московская область есть, а ведь локдаун там уже начинается. Может, это так в правительстве обозначают регионы, которые станут примером для введения ограничений по всей стране? Тогда локдаун неизбежен повсеместно, и Тюмень может ввести его одной из первых», — считают слухачи.

Один тюменские застройщик решил заработать на недоверии к власти…

В строительной сфере Тюмени активно обсуждают маркетинговый ход застройщика 4D Development. Слухачи уверены, что компания решила заработать на недоверии граждан к власти. «Застройщик рассылает письма, где пугает клиентов тем, что 1 июля закончится программа льготной ипотеки, поэтому нужно оформлять кредиты как можно быстрее. И это при том, что Путин уже заявил, что программу поддержки продлят на год, но изменят ее условия. То есть пока нет официальных документов, компания пытается урвать максимум прибыли», — считают инсайдеры.

…а другие не знают, что делать с земельными участками

Тюменские застройщики боятся начинать новые проекты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Среди тюменских риелторов ходят слухи, что местные строительные компании не знают, как поступить с купленными под застройку земельными участками в Тюмени. Мол, никто не знает, как отреагирует рынок на отмену льготной ипотеки. По словам слухачей, застройщики элементарно боятся прогореть из-за неправильных решений.

«Когда ввели льготную ипотеку, застройщики резко подняли стоимость квадратного метра в своих новостройках, чтобы остаться в плюсе. К примеру, квартира стоила 2,5 млн, а стала — 3,5 млн. А сейчас, получается, и ипотечный процент будет высокий, и цены на квартиры в новых домах — немаленькие. Никто не знает, как отреагирует рынок на эту ситуацию. Поэтому бизнесмены пока не хотят рисковать и начинать новые, затратные проекты, связанные со строительством новостроек и жилых комплексов», — поясняют слухачи.

Бывшего главу уватского ГИБДД уличили в браконьерстве

Говорят, что бывшего начальника уватской госавтоинспекции Андрея Питухина поймали на браконьерстве. Якобы при проверке его лодки на реке рыбоохрана нашла несколько осетров. Поговаривают, что уголовной ответственности ему удалось избежать только благодаря знакомствам в среде высокопоставленных силовиков. «Питухина взяли на рыбалке с поличным. Он не скрывал и не отпирался, что пойманные осетры принадлежат ему. Хотя знал, что это, по идее, уголовная ответственность. Впоследствии, кстати, ему удалось из-под нее уйти. Благодаря полезным знакомствам в среде силовиков, Питухин отделался штрафом», — сообщают слухмейкеры.

Противники вакцинации откроют собственные детские сады

Противники вакцинации боятся новых ограничений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Поговаривают, что директора городского департамента образования Тюмени Вячеслава Воронцова возмутили слухи о том, что местные противники вакцинации от коронавируса вовсю обсуждают в родительских чатах популярных мессенджеров вопросы, связанные с открытием собственных детских садов. Тюменцы якобы опасаются, что скоро непривитым от коронавируса родителям запретят приводить детей в дошкольные учреждения. «Конечно, Воронцову это не нравится. Но родители боятся, что им запретят без прививки заходить в здания детских садов. А как по-другому туда приведешь ребенка? Чтобы не допустить подобных исходов, некоторые родители всерьез начали обсуждать организационные вопросы, связанные с открытием частного детского сада квартирного типа», — сообщают слухачи.

Тюменский бизнесмен-гонщик потерял уважение среди коллег

В тюменской бизнес-тусовке ходят разговоры о подорванной репутации владельца небольшой сети магазинов Apple Владислава Тереша. Он попал в скандал после того, как в своем Instagram похвастался, что ездит по Тюмени на своем «Лексусе» по встречке.

«Сначала выложил в Instagram, как нарушает ПДД. Потом возмущался, что люди его осудили. Плакался, что магазину плохие отзывы пишут, а ведь бизнес-то ни при чем. А позже оказалось, что парень уже шесть лет катается без прав. Его в ГИБДД вызвали, а он боялся прийти, адвоката искал — не хотелось административку отсиживать. Ну смех, крутые ребята так не поступают», — считают сплетники. По словам инсайдеров, в кругу местных предпринимателей, Тереш вполне может стать нерукопожатным.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.