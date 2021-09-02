Инсайды ХМАО: экс-полицейский мстит коллегам

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На следующей неделе весь чиновничий аппарат ХМАО проверят на прочность три федеральных министра, чьи фамилии известны лишь узкому кругу политической элиты региона. А губернатора ХМАО Наталью Комарову снова одолевают критики: в этот раз ее заподозрили в участии в рекламной кампании бизнесмена из Нижневартовске. Также в сегодняшних «Инсайдах»: кого и зачем прокачивают к осенним выборам, какой город ХМАО попал в список особо контролируемых уральским полпредом Владимиром Якушевым.

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В ХМАО прилетят три федеральных министра

Местные чиновники средней руки гадают, кто же именно прилетит в ХМАО Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Поговаривают, что на следующей неделе в Ханты-Мансийск прилетят сразу три федеральных министра. Официальные власти держат их имена в секрете, а подготовкой к визиту занимается очень узкий круг людей, близких к губернатору ХМАО Наталье Комаровой.

«Перед выборами необходимо насытить информационную повестку позитивными инфоповодами от статусных спикеров. Для этого в Ханты-Мансийск федеральные чиновники и летят, чтобы можно было „прислонить“ их к проекту „Команда Югры“. Но, вообще, это конечно, ужас для организаторов. Когда прилетает даже один член российского правительства, все стоят на ушах. А тут сразу три», — хватаются за голову югорские чиновники, даже пока не понимая, кто, собственно, приезжает.

Зачем Комарова ходила в фитнес-центр

Наталью Комарову не впервые атакуют в соцсетях по надуманным поводам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Говорят, что критики губернатора ХМАО Натальи Комаровой, рассматривая ее инстаграм, заподозрили главу региона в рекламной кампании бизнесмена из Нижневартовска Ильи Звонарева и его фитнес-проекта. В качестве доказательств своей точки зрения оппозиционеры приводят один из последних постов в инстаграме Комаровой, в котором рассказывается о ее визите в женский фитнес-центр «Лирика Fitness».

«Отдельные персонажи решили, что таким образом губернатор рекламирует бизнес Звонарева, который является руководителем ассоциации операторов фитнес-индустрии в Югре. В популярные сообщества социальной сети Вконтакте даже попытались сделать вбросы о том, что так Комарова „благодарит“ Звонарева за то, что на старте пандемии коронавируса именно Звонарев смог успокоить представителей фитнес-индустрии, чьи спортивные залы были закрыты, а бизнес разваливался. Другой атакующий заход был в том, что Звонарев скоро станет членом регионального правительства и это решение — тоже „благодарность“ губернатора. Но вся теория рушится если посмотреть не один пост Комаровой в инстаграме, а хотя бы пару десятков: Комарова в любом городе ХМАО, где бы ни была, приходит к бизнесменам и интересуется тем, как идут у них дела. Если бы это значило, что вскоре их ждет приглашение в правительство, то в югорском белом доме никаких бы кабинетов не хватило», — резюмирует осведомленный спикер.

Уральский полпред потребовал отчет о выборах в Нижневартовске

Теперь полпред УрФО Владимир Якушев будет приглядывать за Нижневартовском Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поговаривают, что уральский полпред Владимир Якушев во время поездки в Нижневартовск при общении с местными чиновниками особое внимание уделил ситуации с выборами в городскую думу и последующим избранием нового мэра. Общественно-политическая ситуация во втором по численности населения городе ХМАО стоит на личном контроле полномочного представителя президента в УрФО.

«Якушев следил за развитием событий вокруг выборов главы Сургута. Теперь точно также отслеживает ситуацию с Нижневартовском. Югра — стратегический регион, поэтому он предпочитает держать на карандаше ключевые вопросы внутриполитической повестки», — переговариваются инсайдеры. А спикер в мэрии Нижневартовска добавляет, что особый статус Нижневартовска — огромная проблема для чиновников. «За ситуацией в Нижневартовске и без того следит вся верхушка ХМАО, а теперь еще и полпред. Остается только работать с утроенной силой, чтобы выборы пошли по плану. Пока, кажется, получается», — неуверенно заявил источник.

Вице-губернатор ХМАО после выборов может уйти в отставку

Для Юрия Южакова это может быть последний месяц работы в правительстве ХМАО Фото: Александр Рувинский

В политтусовке обсуждают, что после окончания выборов из окружного правительства может уйти вице-губернатор Юрий Южаков. Якобы он тяготится своим функционалом и думает о смене деятельности. «Южаков уже несколько раз порывался завершить карьеру в правительстве ХМАО, но окончательного решения все-таки не принимал. Изначально его брали в качестве куратора проектного департамента. А в последнее время он отвечает за культуру и спорт. Так что он ищет для себя более профильные направления, с учетом его судейского прошлого, возможно даже за пределами региона», — судачат сплетники.

Вице-мэры Сургута столкнутся лбами при обсуждении бюджета

Поговаривают, что в администрации Сургута начинаются бюджетные комиссии, на которых будут утверждаться параметры городской казны на 2022 год. Результаты этих совещаний продемонстрируют, кто из вице-мэров имеет самое большое влияние. «Обычно на бюджетные комиссии все замы приходят со своими предложениями, которые превышают утвержденные ранее лимиты финансирования. Те, кто отстоит расходы, будет хозяином положения. А менее зубастые чиновники рискуют лишиться и того, что им было выделено изначально. Рассмотрение бюджета — ключевой момент в жизни чиновников с точки зрения аппаратных интриг», — обсуждают в кулуарах мэрии.

У главы Сургутского района появилась внутренняя оппозиция

Андрей Трубецкой славится своим жестким нравом и сложностями в общении с коллегами Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Поговаривают, что в преддверие выборов среди глав поселений Сургутского района созрела оппозиционная коалиция районной мэрии. В нее вошли мэры Лянтора, Нижнесортымского, Барсово и Белого Яра. У этих чиновников не сложились отношения с главой муниципалитета Андреем Трубецким и перед предстоящим голосованием для районной администрации это настоящая проблема. «Борьба за депутатские мандаты в думу Сургутского района в этих поселениях будет серьезная. Местные власти поддерживают иных кандидатов, чем тех, кого определил для себя Трубецкой. Так что районные власти не смогут полноценно рассчитывать там на административный ресурс!» — шепчутся сплетники.

Бывшие чиновники Нефтеюганска надеются вернуться в мэрию

Зарплаты в мэрии Нефтеюганска слишком приятные, чтобы не хотеть туда вернуться Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Ходят слухи, что бывшие чиновники администрации Нефтеюганска, которые были уволены за последнее время, рассчитывают вернуться обратно в мэрию после выборов главы города. Новый градоначальник должен быть определен в конце октября-начале ноября. «Сейчас в администрации период турбулентности, но с приходом нового мэра все должно устаканиться. А специалистов с опытом работы в муниципалитете в Нефтеюганске не так много. Ну, а у кого-то из уволенных есть папочки с компроматом на действующих сотрудников администрации. Так что стоит ждать еще каких-то расторговок», — шепчутся в кулуарах мэрии.

Неожиданно уволившийся чиновник нашел себе место получше

Ходят слухи, что директор департамента муниципальной собственности в Ханты-Мансийске Александр Витвицкий, который неожиданно для мэрии уволился, получил более выгодное предложение от властей Ханты-Мансийского района. «В Ханты-Мансийском районе недавно стала вакантной должность, аналогичная прошлой должности Витвицкого. Но уходить в район сейчас нелогично, ведь осенью там пройдут выборы главы. Наверняка Кирилл Минулин (глава Ханты-Мансийского района) сохранит свой пост, ведь конкурентов у него практически нет. Но Витвицкому стоило бы немного подождать», — считает источник.

Власти Нягани мстят жителям из-за денег

В Нягани жители перестали платить за коммуналку, а теперь им отключат воду Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Говорят, что жители Нягани массово перестали платить за услуги ЖКХ, а в ответ администрация города решила ввести санкции в отношении неплательщиков. «В городе, где всего порядка 60 тысяч человек — почти 15 тысяч семей не платят за коммуналку. Для города это катастрофа. Сумма задолженности уже превысила 102 млн рублей. В ответ на такое отношение со стороны жителей, власти решили вернуться к практике отключения услуг и активно судятся с владельцами жилья. Но ситуации это поменяет едва ли — денег то у людей больше не становится», — сетует источник URA.RU.

Глава «Водоканала» Ханты-Мансийска ищет друзей в политтусовке ХМАО

Ходят слухи, что директор «Водоканала» и действующий депутат думы Ханты-Мансийска Николай Молчанов пытается стать своим в политической элите ХМАО. По словам источника агентства, Молчанов стал активным участником «Команды Югры» и уже успел наладить отношения с губернатором ХМАО Натальей Комаровой. «Молчанов решил засветиться в высоких кабинетах и приклеиться к политэлите. В последнее время в его соцсетях можно увидеть посты о встрече с губернатором, а также выступления с инициативами на форуме команды Югры. Его очевидно „толкают“ вперед, но смысл этих продвижений ясен не до конца» — рассказывает слухмейкер, добавляя, что нынешний статус Молчанова раздут искусственно, а после выборов статус-кво будет восстановлен.

В столице ХМАО не хватает школ

Некоторые школы Ханты-Мансийска работают на пределе возможностей Фото: Анна Майорова © URA.RU

По слухам, власти Ханты-Мансийске пытаются оперативно решить проблему с загруженностью школ. Особенно это касается ситуации в новых районах города, где мест для всех детей попросту не хватает. Это, добавляет спикер, вынуждает власти «уплотнять» классы, что в условиях эпидемии может закончиться крайне неприятно.

«В Ханты-Мансийске активно застраиваются новые районы, в которые переселяются молодые семьи, а школ на всех не хватает. Приходится увеличивать количество учеников в классах и количество самих классов, и все это в условиях пандемии, когда по-хорошему бы развести потоки учеников. Но в тоже время в городе идет строительство четырех школ одновременно, и одна из них должна открыться в октябре. Говорят, что Максим Ряшин (мэр Ханты-Мансийска) сейчас лично курирует строительство этих школ, для него это принципиальный вопрос», — сказал источник.

Экс-полицейский Нижневартовска отомстил коллегам за увольнение

По версии инсайдера URA.RU, экс-полицейский не впервые устраивает провокации в адрес своих бывших коллег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слухмейкер из числа силовиков рассказывает, что житель Нижневартовска, который якобы три часа не мог дозвониться в дежурную часть УМВД города, на самом деле является бывшим сотрудником полиции. А своим провокационным постом в соцсетях он попытался отомстить экс-коллегам. «Этот человек раньше работал в полиции, но его уволили по негативным причинам. Вот он и решил отомстить, причем не впервые. Звонил он, находясь не в Нижневартовске. Наверняка он договорился со своими бывшими коллегами, чтобы не отвечали на звонки, когда он звонит в дежурную часть. Теперь уже полиция региона заинтересовалась и им самим, и его сообщником», — заверил источник. Он сообщил, что силовики просмотрели записи с камер видеонаблюдения и оказалось, что в те часы, когда мстительный экс-полицейский якобы не мог дозвониться, в дежурной части было всего два вызова.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.