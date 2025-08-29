Врачи Сургута вытащили из комы мать и спасли младенца весом меньше килограмма

Врачи Центра охраны материнства и детства в Сургуте (ХМАО) спасли жизнь 26-летней женщине и ее новорожденной дочери после экстренного кесарева сечения. Пациентку на 28-й неделе беременности доставили по скорой помощи с тяжелыми судорогами. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения ХМАО Роман Паськов.
Врачи отмечают, что женщина поступила в критическом состоянии, поэтому решение о срочной операции принималось незамедлительно. «В ходе обследования был поставлен диагноз — эклампсия. Это одно из самых опасных осложнений беременности, которое угрожает жизни и матери, и ребенка», — отметил Паськов в своем telegram-канале.
Для спасения пациентки собрали большую команду врачей — в нее вошли неврологи из Сургутской окружной клинической больницы и реаниматологи из московского медицинского центра имени Кулакова. Врачи применили особый метод очистки крови (гемодиафильтрацию), который помог стабилизировать состояние пациентки при тяжелых осложнениях. Благодаря этому женщину удалось вывести из комы и снять отек мозга.
Девочка родилась с весом 930 граммов и ростом 33 сантиметра, по шкале Апгар ее состояние оценили на 5–7 баллов. Сейчас она находится в реанимации под круглосуточным наблюдением специалистов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!