30 августа 2025
29 августа 2025

Ушла из жизни почетный житель и экс-мэр из ХМАО. Фото

Весть о смерти Валентины Ивановны опубликована 31 августа
Весть о смерти Валентины Ивановны опубликована 31 августа

В Нижневартовском районе ХМАО 31 августа ушла из жизни бывший глава поселения Покур Валентина Двинянинова. Также она обладает званием почетного гражданина и награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Трагическую новость в соцсети сообщила мэрия района.

Валентина Ивановна ушла из жизни в возрасте 76-ти лет
Валентина Ивановна ушла из жизни в возрасте 76-ти лет
Фото:

«Сегодня ушла из жизни Валентина Григорьевна Двинянинова, ветеран труда, Почетный гражданин Нижневартовского района. В 1991 году она стала главой администрации Покурского сельсовета. В дальнейшем — главой сельского поселения Покур. В 2003 году ей было присвоено звание „Почетный гражданин Нижневартовского района“, также она награждена медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени», — сообщается в telegram-канале районной мэрии.

С Нижневартовским районом свою судьбу Валентина Григорьевна связала в 1974 году. Она работала директором и учителем Сосновоборской начальной школы, преподавала русский язык и литературу в Большетарховской и Покурской школах. За свою многолетнюю и работу была удостоена звания «Ветеран труда». Валентины Ивановны не стало в возрасте 76 лет.

