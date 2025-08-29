29 августа 2025

Около 100 семей переедут из авариек в новое жилье до конца года в городе ХМАО

В Мегионе 29 августа 10 семей получили ключи от новых квартир в новостройке по улице Г.И.Норкина
В Мегионе 29 августа 10 семей получили ключи от новых квартир в новостройке по улице Г.И.Норкина Фото:

В Мегионе (ХМАО) 29 августа 10 семей стали первыми новоселами в новом доме по улице Г.И.Норкина, 3. Планируется, что до конца года сюда переедут еще 87 семей. Об этом сообщил мэр города Алексей Петриченко.

 «Первые новоселы — 10 семей, среди которых две семьи участников специальной военной операции», — сказано в telegram-канале главы Мегиона. До конца года 97 семей переедут из аварийного жилья в новые квартиры: 89 квартир приобретены администрацией, еще восемь выделено по единой субсидии.

Среди новоселов оказалась семья Кикоть, которая более 20 лет проживала в деревянном доме. Они отметили удобное расположение района, наличие детской площадки и близость спортивного комплекса. В перспективе микрорайон ждет дальнейшее развитие: здесь появится новая школа, а уже осенью начнется строительство продолжения улицы Нефтяников.

