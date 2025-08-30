Расписание маршрутов в выходные и рабочие дни одинаково
В Нижневартовске (ХМАО) с 1 сентября на линию выходят автобусы, курсирующие по маршрутам №96 и №97. Об этом сообщил в соцсети главный перевозчик города «Домтрансавто».
«Внимание! С 1 сентября мы начинаем работу на маршрутах № 96 и № 97», — сообщается в telegram-канале перевозчика Нижневартовска.
Отмечается, что расписание на маршрутах одинаковое и в будние и выходные дни. Автобусы курсируют от автовокзала до СОНТ «У озера» и СО Кедровый.
