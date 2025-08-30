В Нижневартовске (ХМАО) 30 августа состоялся традиционный «Праздник урожая», в рамках которого садоводы-любители продавали плоды со своих огородов и участвовали в конкурсах. Особенностью праздника стал гигантский пирог длиной 17 метров, который приготовили местные пекари. Об этом сообщил глава города Дмитрий Кощенко.
«На площади возле сквера Космонавтов развернулась настоящая ярмарка изобилия... Еще одной особенностью праздника стал гигантский 17-метровый пирог от пекарен города», — написал Кощенко в своем telegram-канале. Он отметил, что на празднике были представлены разнообразные продукты, выращенные и приготовленные жителями города.
На прилавках можно было найти огурцы, свежие томаты, ягоды, душистый мед, домашние заготовки и выпечку. Для определения самых искусных участников был организован конкурс «Во саду ли, в огороде».
