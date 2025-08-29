29 августа 2025

В ХМАО пожарные спасли человека из горящей квартиры. Видео

В Нижневартовске вспыхнула квартира в многоэтажке, есть пострадавшие
© Служба новостей «URA.RU»
Пожарные спасли мужчину с помощью автолестницы
Пожарные спасли мужчину с помощью автолестницы Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) пожарные спасли человека из горящей квартиры вечером 29 августа. Как сообщили в пресс-службе МЧС ХМАО, возгорание произошло на девятом этаже жилого дома на улице Интернациональная. 

«Огнеборцы МЧС Югры спасли человека на пожаре в Нижневартовске. В многоэтажном жилом доме на улице Интернациональная произошло возгорание в одной из квартир на девятом этаже», — отметили в telegram-канале ведомства. К 22:46 пожар был локализован на площади 10 квадратных метров, а спустя четыре минуты, в 22:50, открытое горение было полностью ликвидировано.

Спасательную операцию удалось провести с помощью автолестницы, пострадавшего передали врачам скорой помощи. Причина возгорания устанавливается.

В telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск» появилось видео пожара. Очевидцы сообщают, что внутри трехкомнатной квартиры все выгорело, а вода просочилась на нижние этажи.

