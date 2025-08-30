Комната ярости и консультации по сну: какие услуги могут получить жители ХМАО

Жители ХМАО могут найти на «Авито Услугах» нестандартные предложения, сообщили URA.RU специалисты «Авито Услуги». В числе необычных — 3D-печать изделий на заказ, консультации по детскому сну и посещение комнаты ярости.
«Открывают подборку услуги по 3D-печати. Игрушки, копилки, брелоки, органайзеры для мелочей и даже технические детали любой сложности — все это можно изготовить на заказ», — подчеркнули представители «Авито Услуг». Заказ возможен по индивидуальному эскизу, а минимальная стоимость — 500 рублей.
Необычным сервисом оказались и консультации по детскому сну. Специалист с медицинским образованием анализирует фазы сна малышей по 40 параметрам и разрабатывает индивидуальный план для родителей. Поддержка включает коррекцию режима и советы при ночных пробуждениях, стоимость начинается от 2 500 рублей.
Для желающих снять стресс доступна комната ярости: здесь можно разбивать посуду и мебель без угрозы для окружающих. Такой способ эмоциональной разгрузки обойдется минимум в 3 500 рублей.
