29 августа 2025

В мэрии Сургута ответили на идею об установке памятника чиновникам

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В администрацию Сургута не поступало предложений по установке памятника чиновникам
В администрацию Сургута не поступало предложений по установке памятника чиновникам Фото:

В администрацию Сургута (ХМАО) не поступало инициатив по установке памятника чиновникам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«В настоящее время ведется работа по разработке концепции мемориального комплекса участникам специальной военной операции. Администрация города считает это важнейшим приоритетом в сохранении памяти и проявлении уважения к героям. Также рассматривается предложение ветеранов речного флота по установке памятника речникам», — уточнили в мэрии. Там также добавили, что сейчас в Сургуте установлены два закладных камня: воинам, погибшим в СВО, и сотрудникам силовых структур, погибшим при выполнении служебного долга.

Идею установки в Сургуте памятника чиновникам озвучил соучредитель строительной компании «Сибпромстрой» Николай Сторожук. Он публично заявил об этом в интервью телеканалу SITV и добавил, что намерен обратиться к профессиональным скульпторам для реализации проекта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В администрацию Сургута (ХМАО) не поступало инициатив по установке памятника чиновникам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «В настоящее время ведется работа по разработке концепции мемориального комплекса участникам специальной военной операции. Администрация города считает это важнейшим приоритетом в сохранении памяти и проявлении уважения к героям. Также рассматривается предложение ветеранов речного флота по установке памятника речникам», — уточнили в мэрии. Там также добавили, что сейчас в Сургуте установлены два закладных камня: воинам, погибшим в СВО, и сотрудникам силовых структур, погибшим при выполнении служебного долга. Идею установки в Сургуте памятника чиновникам озвучил соучредитель строительной компании «Сибпромстрой» Николай Сторожук. Он публично заявил об этом в интервью телеканалу SITV и добавил, что намерен обратиться к профессиональным скульпторам для реализации проекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...