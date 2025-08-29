В мэрии Сургута ответили на идею об установке памятника чиновникам

В администрацию Сургута (ХМАО) не поступало инициатив по установке памятника чиновникам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«В настоящее время ведется работа по разработке концепции мемориального комплекса участникам специальной военной операции. Администрация города считает это важнейшим приоритетом в сохранении памяти и проявлении уважения к героям. Также рассматривается предложение ветеранов речного флота по установке памятника речникам», — уточнили в мэрии. Там также добавили, что сейчас в Сургуте установлены два закладных камня: воинам, погибшим в СВО, и сотрудникам силовых структур, погибшим при выполнении служебного долга.
Идею установки в Сургуте памятника чиновникам озвучил соучредитель строительной компании «Сибпромстрой» Николай Сторожук. Он публично заявил об этом в интервью телеканалу SITV и добавил, что намерен обратиться к профессиональным скульпторам для реализации проекта.
