Врачи Сургута освоили уникальную технологию и спасли жизнь матери и ее ребенка

В Сургуте (ХМАО) врачи спасли жизнь матери и новорожденного с помощью особой медицинской технологии. Специалисты Центра охраны материнства и детства впервые в регионе провели сложную операцию, используя метод временной блокировки брюшной аорты. Об этом сообщает пресс-служба депздрава Югры.
«Команда Центра охраны материнства и детства впервые провела уникальную операцию, используя технологию временной баллонной окклюзии брюшной аорты, ранее доступную лишь в федеральных клиниках», — сказано в telegram-канале ведомства. Благодаря совместным усилиям акушеров, хирургов и других врачей, женщине с редким осложнением беременности удалось благополучно родить здорового малыша.
Мальчик появился на свет с весом 2460 граммов и ростом 48 сантиметров. Его состояние оценили на 7–8 баллов по шкале Апгар.
