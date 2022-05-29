В тюменском лесу участковый пустил пулю человеку в голову

Искавший закладку мужчина лишился глаза и требует с силовика 1,2 млн рублей

30 мая 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Павел Москвин дважды выстрелил в тюменца, который приехал в лес в поиске наркотиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU Поздним вечером 22 января, в лесу у поселка Новотарманский Тюменского района, 33-летний участковый Павел Москвин подстрелил искавшего закладку с наркотиками 31-летнего Константина Туроса. После силовик отвез мужчину к больнице и оставил на лавочке, попросив сказать медикам, что он просто оступился и неудачно упал. По итогу Турос лишился глаза и стал инвалидом, а Москвин — фигурантом уголовного дела. URA.RU посетило первый процесс по делу и узнало подробности той роковой встречи в лесу. Здесь и далее — показания из судебного заседания. Как потерпевший оказался в лесополосе, почему стрелял силовик, и по какой причине Константин не хочет, чтобы человека, разрушившего его жизнь, отправили в тюрьму — в нашем материале. Константин Турос лишился глаза, а в его голове остались множественные осколки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Войдя в зал суда Константин Турос первым делом пожал руку обвиняемому. Спустя несколько минут адвокат пострадавшего Павел Руснаков попросил приобщить к делу гражданский иск на более чем миллион рублей. Такую сумму Турос требует с Москвина за свои увечья. Из-за ранения в переносицу мужчина потерял глаз, лишился 80% зрения на втором, получил перелом основания черепа, а в его голове — масса осколков от пули и костей, которые нельзя удалить. «Константину нужны многочисленные операции. Он испытал физические и нравственные мучения: боль, страх, горе и разочарование. Размер компенсации морального вреда оцениваем в 1,2 млн рублей. Эта сумма способна сгладить страдания моего доверителя», — отметил адвокат. Как тюменец оказался в лесу Константин Турос трудился в такси, на рабочей же машине он приехал за закладкой Фото: Денис Моргунов © URA.RU По показаниям самого пострадавшего и его сожительницы Надежды, в лесополосу тем вечером они приехали за закладкой с наркотиками. Январские праздники пара отработала в такси, и к концу месяца они решили взять выходной и расслабиться. Так как алкоголь Константину противопоказан (выпив, мужчина «становился неуправляемым»), остановились на наркотиках. Пара хотела приобрети марихуану. Для этого они зашли на «*****» — площадку в теневом сегменте интернета. Однако пока выбирали и оплачивали заказ, товар закончился. Тогда выбор пал на мефедрон. «Нам прислали локацию, где находится закладка. Это была лесополоса по Салаирскому тракту. Мы специально выбрали место не в городе: в Тюмени копателей (люди, ищущие закладки — прим. URA.RU) и так хватает. Хотели подальше от чужих глаз, не нанести никакого ущерба», — рассказала на заседании сожительница пострадавшего Надежда. Трагедия произошла в лесу у поселка Новотарманский Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Приехав на место, Константин вышел из машины и ушел в лес. Надежда же отъехала чуть поодаль и стала ждать его возвращения. Было около 21:50. Спустя 20 минут Константин прислал возлюбленной смс: «Я ничего не могу найти. Тут подъехала какая-то машина. Погасила фары». После этого связь оборвалась. Спустя 25 минут девушка поехала искать мужчину. «Я проехала мимо белого автомобиля. Было темно, ничего толком не разглядела. Только заметила движение, как кто-то захлопнул дверь. Машина уехала», — рассказала Надежда на суде. Как окажется позднее, в этом автомобиле в тот самый момент Москвин и еще один мужчина увозили Константина. Надежда разминулась с ними на какие-то мгновения, и не увидела, как раненого посадили внутрь. На дороге остались капли крови: в темноте их не было заметно. Надежда найдет их спустя несколько часов. «Мужик, ты что тут делаешь?» Участковый Москвин стрелял из гражданского оружия — нарезного карабина (архив) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По словам Константина, дерево, у которого был закопан наркотик, он нашел быстро. Начал светить себе фонариком на телефоне и рыть снег. В какой-то момент заметил автомобиль, остановившийся неподалеку. Встал, затаился, и начал наблюдать. Фонарик прижал к ноге, чтобы было не так заметно в темноте. Вскоре случился первый выстрел. По показаниям потерпевшего, от дерева, куда попала пуля, полетели щепки, тюменец испугался и присел. Спустя время он выглянул из-за ствола, и в этот момент вторая пуля попала ему в переносицу. «Выглянул, а дальше все — темнота. Кажется, я не кричал. Ничего не видел, лицо заливало кровью. Начал шарить вокруг в поисках телефона, и услышал сзади шаги. Мужской голос спросил: „Мужик, ты что тут делаешь?“ Я ответил, что, по ходу, меня подстрелили», — вспоминает Константин Турос. Сзади него оказались двое. Как выяснится позднее, один из них — участковый Павел Москвин. Стрелял именно он, из гражданского охотничьего нарезного карабина. Мужчины спросили, куда отвезти пострадавшего — домой или в больницу. В больницу пострадавшего заводить не стали — боялись проблем Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU «Я ответил, что в больнице, наверное, будут задавать слишком много вопросов. На что мне посоветовали сказать, что я запнулся, упал, и ударился о железный уголок. Я потом так и сделал. Врачи надо мной посмеялись», — рассказал Турос. Москвин со вторым мужчиной (на суде не озвучили, кем был этот человек. Возможно, позднее он даст показания как свидетель) привезли Константина к больнице и оставили на лавочке. Они сказали, что с ним будет слишком много проблем, и хотели, чтобы внутрь его завел кто-нибудь другой. Так и случилось. Мужчине сделали операцию, положили в реанимацию. На связь со своей сожительницей он вышел спустя несколько дней. «Плохие новости. Там весь снег в крови» В момент, когда Туроса увозили в больницу, на место приехала Надежда. Девушка кричала, звала Константина, сигналила. Но ответа не было. Тогда она решила поехать в поселок: думала, что возлюбленный потерял телефон и решил выбираться из леса пешком. «Я стала выезжать и застряла в сугробе. Позвонила друзьям, они приехала спустя где-то полтора часа. Мы стали искать Костю вместе. Друг пошел в лес, а когда вернулся, сказал, что у него плохие новости. Что снег весь в крови, Кости там нет, только телефон валяется», — рассказал на суде Надежда. По ее словам, мыслей о том, что мужчину подстрелили, у нее не было. Думала, что ему могло стать плохо, пошла кровь из носа, может с кем-нибудь подрался. Втроем с друзьями Надежда обыскала лес: Туроса в нем не было, но не было и следов борьбы. Вспоминая события той ночи, свидетельница расплакалась Фото: Денис Моргунов © URA.RU «К тому моменту взошла луна, и мы увидели капли крови на дороге. Поняли, что Костя вышел. Что его кто-то подобрал и увез. Надеялись на лучшее», — рассказала свидетельница. Вернувшись домой, она позвонила в скорую, но там данных о мужчине не было. В больнице его спустя несколько часов обнаружила подруга Надежды, которая дозвонилась до медучреждения. А вскоре сожительницу Туроса вызвали в полицию, где она и узнала, что произошло. «Буду платить по 500 рублей» Бывший силовик не хотел, чтобы на процессе присутствовали журналисты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Павел Москвин возражал, чтобы представители СМИ присутствовали при рассмотрении дела. Однако суд принял иное решение. Как озвучили на заседании, у мужчины имеются двое детей-подростков. Сейчас Москвин уже не работает в полиции, он вообще нигде не работает. До суда он предлагала Туросу возместить нанесенный вред. Один раз перевел 50 тысяч рублей. В целом, предлагал 150 000. Но потерпевший посчитал эту сумму недостаточной. По словам Константина Туроса, беседуя с ним Москвин заявлял, что больше денег у него нет. А если он сядет, то и вовсе «будет по 500 рублей выплачивать». На вопрос о том, какого наказания он хочет для человека, сделавшего его инвалидом, Турос ответить затруднился. Но отметил, что, учитывая детей, не хотел бы, чтобы обвиняемого лишили свободы. Кроме того, мужчина рассчитывает получить 1,2 млн рублей компенсации, заявленной в гражданском иске. «Правило охотника: не видишь цели — не стреляй» Новость по теме Тюменец, подстреленный участковым, потерял глаз и почти ослеп Павла Москвина обвиняют по ст. 118 УК РФ. Его действия квалифицировали как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Максимальная санкция — арест на шесть месяцев. При этом изначально дело было возбуждено по более «тяжелой» статье. На первом процессе обвиняемый показаний не давал. Он сделает это, когда суд заслушает всех свидетелей. Однако исходя из того, что говорил потерпевший и свидетельница, можно сделать вывод: Москвин настаивает, что не стрелял в человека. Он думал, что среди деревьев находится животное, а свет от фонарика на телефоне принял за отблеск глаз зверя. Сам Турос пояснял, что первая пуля прошла на 10 см выше его головы. Рост Константина — 190 см. Вторая же была выпущена на расстоянии 50 см от земли, и как раз попала в голову мужчины. При этом прямого обвинения пострадавший не озвучил. «Может, просто спугнуть хотел. Не знаю, знал ли он, что стрелял по человеку. Он говорил, что увидел красное пятно, подумал, что это дичь (в момент нахождения в лесу на Туросе была красная куртка — прим. URA.RU)», — заявил потерпевший. Его сожительница была более резка в высказываниях. «Как можно человека перепутать с животным? Там было очень темно, только фонарик светился. Первое правило охотника — не видишь цели, не стреляй», — отметила на суде Надежда. На судебном процессе Павел Москвин признал свою вину и раскаялся. Следующее заседание пройдет в июне. 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Поздним вечером 22 января, в лесу у поселка Новотарманский Тюменского района, 33-летний участковый Павел Москвин подстрелил искавшего закладку с наркотиками 31-летнего Константина Туроса. После силовик отвез мужчину к больнице и оставил на лавочке, попросив сказать медикам, что он просто оступился и неудачно упал. По итогу Турос лишился глаза и стал инвалидом, а Москвин — фигурантом уголовного дела. URA.RU посетило первый процесс по делу и узнало подробности той роковой встречи в лесу. Здесь и далее — показания из судебного заседания. Как потерпевший оказался в лесополосе, почему стрелял силовик, и по какой причине Константин не хочет, чтобы человека, разрушившего его жизнь, отправили в тюрьму — в нашем материале. Войдя в зал суда Константин Турос первым делом пожал руку обвиняемому. Спустя несколько минут адвокат пострадавшего Павел Руснаков попросил приобщить к делу гражданский иск на более чем миллион рублей. Такую сумму Турос требует с Москвина за свои увечья. Из-за ранения в переносицу мужчина потерял глаз, лишился 80% зрения на втором, получил перелом основания черепа, а в его голове — масса осколков от пули и костей, которые нельзя удалить. «Константину нужны многочисленные операции. Он испытал физические и нравственные мучения: боль, страх, горе и разочарование. Размер компенсации морального вреда оцениваем в 1,2 млн рублей. Эта сумма способна сгладить страдания моего доверителя», — отметил адвокат. Как тюменец оказался в лесу По показаниям самого пострадавшего и его сожительницы Надежды, в лесополосу тем вечером они приехали за закладкой с наркотиками. Январские праздники пара отработала в такси, и к концу месяца они решили взять выходной и расслабиться. Так как алкоголь Константину противопоказан (выпив, мужчина «становился неуправляемым»), остановились на наркотиках. Пара хотела приобрети марихуану. Для этого они зашли на «*****» — площадку в теневом сегменте интернета. Однако пока выбирали и оплачивали заказ, товар закончился. Тогда выбор пал на мефедрон. «Нам прислали локацию, где находится закладка. Это была лесополоса по Салаирскому тракту. Мы специально выбрали место не в городе: в Тюмени копателей (люди, ищущие закладки — прим. URA.RU) и так хватает. Хотели подальше от чужих глаз, не нанести никакого ущерба», — рассказала на заседании сожительница пострадавшего Надежда. Приехав на место, Константин вышел из машины и ушел в лес. Надежда же отъехала чуть поодаль и стала ждать его возвращения. Было около 21:50. Спустя 20 минут Константин прислал возлюбленной смс: «Я ничего не могу найти. Тут подъехала какая-то машина. Погасила фары». После этого связь оборвалась. Спустя 25 минут девушка поехала искать мужчину. «Я проехала мимо белого автомобиля. Было темно, ничего толком не разглядела. Только заметила движение, как кто-то захлопнул дверь. Машина уехала», — рассказала Надежда на суде. Как окажется позднее, в этом автомобиле в тот самый момент Москвин и еще один мужчина увозили Константина. Надежда разминулась с ними на какие-то мгновения, и не увидела, как раненого посадили внутрь. На дороге остались капли крови: в темноте их не было заметно. Надежда найдет их спустя несколько часов. «Мужик, ты что тут делаешь?» По словам Константина, дерево, у которого был закопан наркотик, он нашел быстро. Начал светить себе фонариком на телефоне и рыть снег. В какой-то момент заметил автомобиль, остановившийся неподалеку. Встал, затаился, и начал наблюдать. Фонарик прижал к ноге, чтобы было не так заметно в темноте. Вскоре случился первый выстрел. По показаниям потерпевшего, от дерева, куда попала пуля, полетели щепки, тюменец испугался и присел. Спустя время он выглянул из-за ствола, и в этот момент вторая пуля попала ему в переносицу. «Выглянул, а дальше все — темнота. Кажется, я не кричал. Ничего не видел, лицо заливало кровью. Начал шарить вокруг в поисках телефона, и услышал сзади шаги. Мужской голос спросил: „Мужик, ты что тут делаешь?“ Я ответил, что, по ходу, меня подстрелили», — вспоминает Константин Турос. Сзади него оказались двое. Как выяснится позднее, один из них — участковый Павел Москвин. Стрелял именно он, из гражданского охотничьего нарезного карабина. Мужчины спросили, куда отвезти пострадавшего — домой или в больницу. «Я ответил, что в больнице, наверное, будут задавать слишком много вопросов. На что мне посоветовали сказать, что я запнулся, упал, и ударился о железный уголок. Я потом так и сделал. Врачи надо мной посмеялись», — рассказал Турос. Москвин со вторым мужчиной (на суде не озвучили, кем был этот человек. Возможно, позднее он даст показания как свидетель) привезли Константина к больнице и оставили на лавочке. Они сказали, что с ним будет слишком много проблем, и хотели, чтобы внутрь его завел кто-нибудь другой. Так и случилось. Мужчине сделали операцию, положили в реанимацию. На связь со своей сожительницей он вышел спустя несколько дней. «Плохие новости. Там весь снег в крови» В момент, когда Туроса увозили в больницу, на место приехала Надежда. Девушка кричала, звала Константина, сигналила. Но ответа не было. Тогда она решила поехать в поселок: думала, что возлюбленный потерял телефон и решил выбираться из леса пешком. «Я стала выезжать и застряла в сугробе. Позвонила друзьям, они приехала спустя где-то полтора часа. Мы стали искать Костю вместе. Друг пошел в лес, а когда вернулся, сказал, что у него плохие новости. Что снег весь в крови, Кости там нет, только телефон валяется», — рассказал на суде Надежда. По ее словам, мыслей о том, что мужчину подстрелили, у нее не было. Думала, что ему могло стать плохо, пошла кровь из носа, может с кем-нибудь подрался. Втроем с друзьями Надежда обыскала лес: Туроса в нем не было, но не было и следов борьбы. «К тому моменту взошла луна, и мы увидели капли крови на дороге. Поняли, что Костя вышел. Что его кто-то подобрал и увез. Надеялись на лучшее», — рассказала свидетельница. Вернувшись домой, она позвонила в скорую, но там данных о мужчине не было. В больнице его спустя несколько часов обнаружила подруга Надежды, которая дозвонилась до медучреждения. А вскоре сожительницу Туроса вызвали в полицию, где она и узнала, что произошло. «Буду платить по 500 рублей» Павел Москвин возражал, чтобы представители СМИ присутствовали при рассмотрении дела. Однако суд принял иное решение. Как озвучили на заседании, у мужчины имеются двое детей-подростков. Сейчас Москвин уже не работает в полиции, он вообще нигде не работает. До суда он предлагала Туросу возместить нанесенный вред. Один раз перевел 50 тысяч рублей. В целом, предлагал 150 000. Но потерпевший посчитал эту сумму недостаточной. По словам Константина Туроса, беседуя с ним Москвин заявлял, что больше денег у него нет. А если он сядет, то и вовсе «будет по 500 рублей выплачивать». На вопрос о том, какого наказания он хочет для человека, сделавшего его инвалидом, Турос ответить затруднился. Но отметил, что, учитывая детей, не хотел бы, чтобы обвиняемого лишили свободы. Кроме того, мужчина рассчитывает получить 1,2 млн рублей компенсации, заявленной в гражданском иске. «Правило охотника: не видишь цели — не стреляй» Павла Москвина обвиняют по ст. 118 УК РФ. Его действия квалифицировали как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Максимальная санкция — арест на шесть месяцев. При этом изначально дело было возбуждено по более «тяжелой» статье. На первом процессе обвиняемый показаний не давал. Он сделает это, когда суд заслушает всех свидетелей. Однако исходя из того, что говорил потерпевший и свидетельница, можно сделать вывод: Москвин настаивает, что не стрелял в человека. Он думал, что среди деревьев находится животное, а свет от фонарика на телефоне принял за отблеск глаз зверя. Сам Турос пояснял, что первая пуля прошла на 10 см выше его головы. Рост Константина — 190 см. Вторая же была выпущена на расстоянии 50 см от земли, и как раз попала в голову мужчины. При этом прямого обвинения пострадавший не озвучил. «Может, просто спугнуть хотел. Не знаю, знал ли он, что стрелял по человеку. Он говорил, что увидел красное пятно, подумал, что это дичь (в момент нахождения в лесу на Туросе была красная куртка — прим. URA.RU)», — заявил потерпевший. Его сожительница была более резка в высказываниях. «Как можно человека перепутать с животным? Там было очень темно, только фонарик светился. Первое правило охотника — не видишь цели, не стреляй», — отметила на суде Надежда. На судебном процессе Павел Москвин признал свою вину и раскаялся. Следующее заседание пройдет в июне.