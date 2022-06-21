Глава Екатеринбурга рушит задумку экс-мэра: пострадают 8 человек

Их предупреждали с начала 2022-го

21 июня 2022 в 20:55 Размер текста - 17 +

21 июня гордума единогласно утвердила отчет Алексея Орлова за первый год его работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов символично подвел итоги полутора лет работы на посту, фактически приступив к отмене важнейшей задумки своего предшественника Александра Высокинского (ныне сенатор). Городские власти заберут у глав районов контроль над уличной торговлей (и, соответственно, бюджеты). Это только начало, намекнул собеседник URA.RU, участвовавший в закрытой встрече Орлова с депутатами 20 июня — в преддверии его отчета за первый год работы. В ноябре 2018-го Высокинский, только став мэром, заявил, что «возвращает систему работы сильных глав районов». «Надо четко понимать, что, если человек называется главой, у него должны быть полномочия, источники финансирования», — объяснял градоначальник. Сначала у префектов появились специальные фонды в десять миллионов рублей — на решение «точечных проблем» екатеринбуржцев. Потом их текущим полномочиям добавили еще два десятка. Во власти тогда были горячие споры, стоит ли это делать. А весной 2020-го дума приняла документ, расширяющий возможности глав районов в сфере нестационарной торговли. Алексей Орлов не согласен с Высокинским даже в мелочах — например, в мае поменял куратора Дендропарка Фото: Анна Майорова © URA.RU Однако Орлов с начала 2022-го демонстрирует, что не разделяет такой подход. В январе, чтобы оплачивать лизинг новых коммунальных машин (призванных спасти город от снега в новом сезоне), мэрия забрала у префектов денежные фонды, которые можно было тратить без согласования с мэрией. Те возмутились, и пришлось искать компромисс: половину средств, по последней информации, оставили в районах, а остальное тратят на лизинг. Примерно в это же время Орлов запустил две другие дискуссии. Возмутившись «ямочными» дорожными ремонтами, он поручил поменять технологию, а в дальнейшем, возможно, проводить ремонты через единого заказчика, а не разделенного по территориям, как сейчас. Затем на одном из совещаний он предположил, что квартальные, следящие за чистотой и порядком на улицах, должны подчиняться городской, а не районным администрациям (поскольку те могут хитрить, давать неполную информацию). Так как идея вызвала отторжение, решение еще не принято. Продолжая линию, 20 июня Орлов объявил, что нестационарной торговлей в городе необходимо заниматься централизованно. Через комитет мэрии по товарному рынку. Статья по теме Мэр Екатеринбурга вмешался в конфликт авторитетных бизнесменов Сейчас же основной функционал сосредоточен в районах: они заключают договоры с предпринимателями, собирают платежи, выявляют и выносят незаконные киоски, а также участвуют в составлении схемы размещения торговых объектов. Из комментариев по горячим следам возникает впечатление, что споры будут и здесь. Собеседник в одной из районных администраций считает, что к порядку, о котором мэр постоянно говорит на совещаниях, это не приведет. «У нас все, что передается в город, проваливается. Районы лучше знают, что происходит на местах, могут точечно решать проблемы. Это все равно, что забрать у районов уборку и передать ДЭУ в подчинение мэрии. Ну бред!» — поделился источник. В окружении Орлова думают иначе. «Вопрос действительно спорный. По моему мнению, централизация пойдет на пользу, поскольку в одних руках будет и принятие решений, и их исполнение. Сейчас путаница. Так же, как и на других направлениях: например, реализацией жилищной политики занимается профильный комитет [мэрии], а судебные решения исполняют районы. Надо быть просто готовыми, что мы эти полномочия заберем», — сказал статусный муниципальный служащий, присутствовавший на встрече 20 июня. Показательным является и сам формат встречи. Ни один ежегодный отчет Высокинского не проходил без интриг со стороны депутатов, добивавшихся контроля над ключевыми муниципальными активами и должностей. Так, в 2019-м мэру не хватило голосов, чтобы его доклад был принят, а в 2020-м от «неуда» Высокинского спасли промышленники и тогдашний полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов. Алексей Орлов с начала 2021-го ограничивал влияние гордумы, депутаты дали отпор лишь раз, но серьезный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если перед отчетом 2021 года Орлов еще о чем-то (пусть совсем незначительном) договаривался с думой, то в 2022-м о каких-либо интригах не было и речи. Возможно, это одна из причин, по которым почти половина депутатов 20 июня не пришла, а план по таймингу организаторы не выполнили (потратили час вместо запланированных двух). Иллюстрацией покорности думы стало голосование после доклада Орлова 21 июня — «удовлетворительной» работу мэра признал 31 депутат (единогласно). Так же беспрепятственно Орлов в апреле вместе со своими замом Рустамом Галямовым забирал у думы важные градостроительные полномочия. Хотя перед этим, в январе-начале февраля, была первая по-настоящему серьезная попытка сопротивления: когда Орлов, выполняя просьбу замгубернатора Валерия Чайникова, продвигал на пост главы Счетной палаты Владимира Русинова, спикер думы Игорь Володин поддержал своего товарища, действующего руководителя Андрея Парунина. В конфликт, грозивший расколом думы, пришлось вмешиваться губернатору Евгению Куйвашеву. В итоге он назначил человека, связанного с прокурорским окружением Орлова, — Александра Гетманчука. В мэрии Екатеринбурга ждут новых перестановок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Исправиться Орлову помогли довыборы в гордуму по двум округам, где победили его протеже. Впрочем, эта политическая задача не выглядела сложной. Куда тяжелее было переиграть в начале июня министра образования Юрия Биктуганова, который после ЛГБТ-скандала решил уволить директора лицея №12 Любовь Кулеву, находящуюся в подчинении мэрии. Чиновники в итоге рассорились. Орлова раздражает, когда кто-то пытается влиять на его кадровые решения: это он давал понять, в частности, тем, кто просил оставить Инну Боеву на посту директора радио «Город FM». Эта возможная перестановка — не единственная, которую сейчас обсуждают в кулуарах «серого дома». В команде Орлова до сих пор ждут завершения перенарезки полномочий на третьем этаже администрации, призванной сделать городскую власть более эффективной. Передачу экологии от вице-мэра Алексея Бубнова к куратору ЖКХ Владимиру Гейко называют лишь предвестием более значимых изменений, не зависящих от губернаторских выборов, где Орлову отведена особая роль. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! 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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов символично подвел итоги полутора лет работы на посту, фактически приступив к отмене важнейшей задумки своего предшественника Александра Высокинского (ныне сенатор). Городские власти заберут у глав районов контроль над уличной торговлей (и, соответственно, бюджеты). Это только начало, намекнул собеседник URA.RU, участвовавший в закрытой встрече Орлова с депутатами 20 июня — в преддверии его отчета за первый год работы. В ноябре 2018-го Высокинский, только став мэром, заявил, что «возвращает систему работы сильных глав районов». «Надо четко понимать, что, если человек называется главой, у него должны быть полномочия, источники финансирования», — объяснял градоначальник. Сначала у префектов появились специальные фонды в десять миллионов рублей — на решение «точечных проблем» екатеринбуржцев. Потом их текущим полномочиям добавили еще два десятка. Во власти тогда были горячие споры, стоит ли это делать. А весной 2020-го дума приняла документ, расширяющий возможности глав районов в сфере нестационарной торговли. Однако Орлов с начала 2022-го демонстрирует, что не разделяет такой подход. В январе, чтобы оплачивать лизинг новых коммунальных машин (призванных спасти город от снега в новом сезоне), мэрия забрала у префектов денежные фонды, которые можно было тратить без согласования с мэрией. Те возмутились, и пришлось искать компромисс: половину средств, по последней информации, оставили в районах, а остальное тратят на лизинг. Примерно в это же время Орлов запустил две другие дискуссии. Возмутившись «ямочными» дорожными ремонтами, он поручил поменять технологию, а в дальнейшем, возможно, проводить ремонты через единого заказчика, а не разделенного по территориям, как сейчас. Затем на одном из совещаний он предположил, что квартальные, следящие за чистотой и порядком на улицах, должны подчиняться городской, а не районным администрациям (поскольку те могут хитрить, давать неполную информацию). Так как идея вызвала отторжение, решение еще не принято. Продолжая линию, 20 июня Орлов объявил, что нестационарной торговлей в городе необходимо заниматься централизованно. Через комитет мэрии по товарному рынку. Сейчас же основной функционал сосредоточен в районах: они заключают договоры с предпринимателями, собирают платежи, выявляют и выносят незаконные киоски, а также участвуют в составлении схемы размещения торговых объектов. Из комментариев по горячим следам возникает впечатление, что споры будут и здесь. Собеседник в одной из районных администраций считает, что к порядку, о котором мэр постоянно говорит на совещаниях, это не приведет. «У нас все, что передается в город, проваливается. Районы лучше знают, что происходит на местах, могут точечно решать проблемы. Это все равно, что забрать у районов уборку и передать ДЭУ в подчинение мэрии. Ну бред!» — поделился источник. В окружении Орлова думают иначе. «Вопрос действительно спорный. По моему мнению, централизация пойдет на пользу, поскольку в одних руках будет и принятие решений, и их исполнение. Сейчас путаница. Так же, как и на других направлениях: например, реализацией жилищной политики занимается профильный комитет [мэрии], а судебные решения исполняют районы. Надо быть просто готовыми, что мы эти полномочия заберем», — сказал статусный муниципальный служащий, присутствовавший на встрече 20 июня. Показательным является и сам формат встречи. Ни один ежегодный отчет Высокинского не проходил без интриг со стороны депутатов, добивавшихся контроля над ключевыми муниципальными активами и должностей. Так, в 2019-м мэру не хватило голосов, чтобы его доклад был принят, а в 2020-м от «неуда» Высокинского спасли промышленники и тогдашний полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов. Если перед отчетом 2021 года Орлов еще о чем-то (пусть совсем незначительном) договаривался с думой, то в 2022-м о каких-либо интригах не было и речи. Возможно, это одна из причин, по которым почти половина депутатов 20 июня не пришла, а план по таймингу организаторы не выполнили (потратили час вместо запланированных двух). Иллюстрацией покорности думы стало голосование после доклада Орлова 21 июня — «удовлетворительной» работу мэра признал 31 депутат (единогласно). Так же беспрепятственно Орлов в апреле вместе со своими замом Рустамом Галямовым забирал у думы важные градостроительные полномочия. Хотя перед этим, в январе-начале февраля, была первая по-настоящему серьезная попытка сопротивления: когда Орлов, выполняя просьбу замгубернатора Валерия Чайникова, продвигал на пост главы Счетной палаты Владимира Русинова, спикер думы Игорь Володин поддержал своего товарища, действующего руководителя Андрея Парунина. В конфликт, грозивший расколом думы, пришлось вмешиваться губернатору Евгению Куйвашеву. В итоге он назначил человека, связанного с прокурорским окружением Орлова, — Александра Гетманчука. Исправиться Орлову помогли довыборы в гордуму по двум округам, где победили его протеже. Впрочем, эта политическая задача не выглядела сложной. Куда тяжелее было переиграть в начале июня министра образования Юрия Биктуганова, который после ЛГБТ-скандала решил уволить директора лицея №12 Любовь Кулеву, находящуюся в подчинении мэрии. Чиновники в итоге рассорились. Орлова раздражает, когда кто-то пытается влиять на его кадровые решения: это он давал понять, в частности, тем, кто просил оставить Инну Боеву на посту директора радио «Город FM». Эта возможная перестановка — не единственная, которую сейчас обсуждают в кулуарах «серого дома». В команде Орлова до сих пор ждут завершения перенарезки полномочий на третьем этаже администрации, призванной сделать городскую власть более эффективной. Передачу экологии от вице-мэра Алексея Бубнова к куратору ЖКХ Владимиру Гейко называют лишь предвестием более значимых изменений, не зависящих от губернаторских выборов, где Орлову отведена особая роль.