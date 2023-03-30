Слухи ЯНАО: росгвардейцы обманывают проверяющих

О кадровых решениях Артюхова, невнимательных мэрах и опасениях медиков. Выпуск 1016

31 марта 2023 в 19:24 Размер текста - 17 +

Салехард на мгновение превратился в кота Фото: URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассчитывает, что смена власти в Тазовском районе решит сразу две важных проблемы. А ямальские мэры, тем временем, перестали всерьез воспринимать специально созданный для них совещательный орган. Пока одни силовики повышают планку и усиливают влияние, другие не могут решить поставленной задачи и идут на обман и подтасовку. В новом выпуске «Слухов» вы также узнаете, чего боятся борцы в новой спортшколе и что стало самым большим огорчением регионального депздрава. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Решение губернатора стало неожиданным для критиков Дмитрия Артюхова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Артюхов одним решением убил двух зайцев Инсайдеры в политэлитах Ямала рассказывают, что предстоящее выдвижение Виктора Югая на пост главы Тазовского района поможет Дмитрию Артюхову решить две важных проблемы. «Во-первых, аграрий Югай должен подтянуть сельскохозяйственный район, с чем не всегда справляется пока еще действующий мэр Василий Паршаков, а во-вторых — губернатор лишает важного козыря критиков его кадровой политики, упрекающих его в недостаточном числе представителей коренного населения Ямала на руководящих постах», — отмечают собеседники агентства. К мероприятиям Артюхова подходят халатно Инсайдеры на местах отмечают, что к совету глав, который систематически проводит губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, мэры начали подходить без должного интереса и ответственности. «Совет глав превратился в некое формальное мероприятие, никто не придает ему особого значения, поэтому во время его прохождения кто-то сидел в телефоне, как глава Ноябрьска Алексей Романов, кто-то перешептывается с рядом сидящими коллегами. Все самое важное губернатор обсуждает с мэрами лично на муниципальных часах, а тут только общие установки и лишняя возможность пообщаться», — утверждают слухмейкеры. Чиновники поехали на День оленевода на служебных машинах Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Чиновники нарушили запрет на использование служебных машин Источники в политтусовке возмущаются, что чиновники не следуют указаниям губернатора Артюхова и продолжают пользоваться служебным авто в личных целях. «Транспортная реформа не коснулась Дня оленевода — чиновники приехали на служебном авто с водителями. Можно было бы списать это на то, что для них этот день не был выходным, только вот не все туда приехали работать. Некоторые для фото покрасовались и ушли праздновать», — сетуют слухачи. Визит генерала из Москвы повысит статус местного главка Слухачи в погонах рассказывают, что предстоящий визит в Салехард главы МЧС Александра Куренкова серьезно поднимет статус регионального управления ведомства. «Федеральные спасательные органы слишком долго оставляли регион без должного внимания, поэтому ранее принятые решения о создании в ЯНАО спасательного центра и проведении масштабных учений серьезно повысили статус местного управления. Для начальника ГУ МЧС генерала Олега Гилева встреча с министром по такому хорошему поводу может означать серьезное аппаратное усиление. Главное, чтобы подчиненные не подвели», — отмечают источники. Росгвардия по ЯНАО испытывает острый некомплект Фото: Сергей Русанов © URA.RU Стажеры помогут Росгвардии пройти проверку Инсайдеры в силовых структурах болтают, что подчиненные Александра Борисенко в Росгвардии Салехарда нашли хитрый способ скрыть от руководства неукомплектованность подразделений «Росгвардейцы перед намечающейся проверкой будут представлять стажеров как действующих сотрудников. С одной стороны, они как бы в штате, с другой, кадровая проблема так не решается. Сколько их там отсеется в процессе стажировки, никто предсказать не может», — рассказывает инсайдер. Мэрия повысит в должности кандидата на вылет В курилках администрации Пуровского района поражаются карьерному продвижению начальника департамента имущества и земельных отношений Владимира Бокова, оперативно занявшего кресло уволившегося в связи со сменой работы зама главы Кирилла Скороходова. «Бокову самому еще недавно самому предрекали отставку — власти района не хотели продлевать с ним контракт. А теперь его ждет повышение, он официально стал и. о. зама главы района. При этом в ДИиЗО проблем меньше не стало, управленец из Бокова так себе», — болтают слухачи. Кирилла Трапезникова в депздраве считают ценным специалистом, которого не хотелось бы потерять Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Медиков огорчили слухи об уходе главврача Источники в медицинском сообществе рассказывают, что слухи о возможном уходе Кирилла Трапезникова с поста главврача крупнейшей в ЯНАО больницы — Новоуренгойской ЦГБ — очень расстроили не только его самого, но и руководство окружного депздрава. «Трапезников очень переживает по поводу таких разговоров, так как уезжать из ЯНАО не собирается. А среди коллег ходят разговоры, что если он куда-то уедет, это будет большой потерей для ямальской медицины — в депздраве Трапезников на хорошем счету и главе ведомства Сергею Новикову не хотелось бы терять специалиста и управленца такого уровня», — рассказывают собеседники. Отремонтированная спортшкола пугает спортсменов В спортивной тусовке Нового Уренгоя ходят разговоры о недовольстве тренерского состава спортшколы «Сибирские медведи» недавно проведенным ремонтом здания. «Стены из гипсокартона, очень тонкие. Борцы в полную силу заниматься не могут — боятся, что все поломают. Да и говорят, что со строительной экспертизой там что-то напутано, но это уже на совести начальника управления спорта Максима Белова и его работников», — болтают злые языки. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассчитывает, что смена власти в Тазовском районе решит сразу две важных проблемы. А ямальские мэры, тем временем, перестали всерьез воспринимать специально созданный для них совещательный орган. Пока одни силовики повышают планку и усиливают влияние, другие не могут решить поставленной задачи и идут на обман и подтасовку. В новом выпуске «Слухов» вы также узнаете, чего боятся борцы в новой спортшколе и что стало самым большим огорчением регионального депздрава. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Артюхов одним решением убил двух зайцев Инсайдеры в политэлитах Ямала рассказывают, что предстоящее выдвижение Виктора Югая на пост главы Тазовского района поможет Дмитрию Артюхову решить две важных проблемы. «Во-первых, аграрий Югай должен подтянуть сельскохозяйственный район, с чем не всегда справляется пока еще действующий мэр Василий Паршаков, а во-вторых — губернатор лишает важного козыря критиков его кадровой политики, упрекающих его в недостаточном числе представителей коренного населения Ямала на руководящих постах», — отмечают собеседники агентства. К мероприятиям Артюхова подходят халатно Инсайдеры на местах отмечают, что к совету глав, который систематически проводит губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, мэры начали подходить без должного интереса и ответственности. «Совет глав превратился в некое формальное мероприятие, никто не придает ему особого значения, поэтому во время его прохождения кто-то сидел в телефоне, как глава Ноябрьска Алексей Романов, кто-то перешептывается с рядом сидящими коллегами. Все самое важное губернатор обсуждает с мэрами лично на муниципальных часах, а тут только общие установки и лишняя возможность пообщаться», — утверждают слухмейкеры. Чиновники нарушили запрет на использование служебных машин Источники в политтусовке возмущаются, что чиновники не следуют указаниям губернатора Артюхова и продолжают пользоваться служебным авто в личных целях. «Транспортная реформа не коснулась Дня оленевода — чиновники приехали на служебном авто с водителями. Можно было бы списать это на то, что для них этот день не был выходным, только вот не все туда приехали работать. Некоторые для фото покрасовались и ушли праздновать», — сетуют слухачи. Визит генерала из Москвы повысит статус местного главка Слухачи в погонах рассказывают, что предстоящий визит в Салехард главы МЧС Александра Куренкова серьезно поднимет статус регионального управления ведомства. «Федеральные спасательные органы слишком долго оставляли регион без должного внимания, поэтому ранее принятые решения о создании в ЯНАО спасательного центра и проведении масштабных учений серьезно повысили статус местного управления. Для начальника ГУ МЧС генерала Олега Гилева встреча с министром по такому хорошему поводу может означать серьезное аппаратное усиление. Главное, чтобы подчиненные не подвели», — отмечают источники. Стажеры помогут Росгвардии пройти проверку Инсайдеры в силовых структурах болтают, что подчиненные Александра Борисенко в Росгвардии Салехарда нашли хитрый способ скрыть от руководства неукомплектованность подразделений «Росгвардейцы перед намечающейся проверкой будут представлять стажеров как действующих сотрудников. С одной стороны, они как бы в штате, с другой, кадровая проблема так не решается. Сколько их там отсеется в процессе стажировки, никто предсказать не может», — рассказывает инсайдер. Мэрия повысит в должности кандидата на вылет В курилках администрации Пуровского района поражаются карьерному продвижению начальника департамента имущества и земельных отношений Владимира Бокова, оперативно занявшего кресло уволившегося в связи со сменой работы зама главы Кирилла Скороходова. «Бокову самому еще недавно самому предрекали отставку — власти района не хотели продлевать с ним контракт. А теперь его ждет повышение, он официально стал и. о. зама главы района. При этом в ДИиЗО проблем меньше не стало, управленец из Бокова так себе», — болтают слухачи. Медиков огорчили слухи об уходе главврача Источники в медицинском сообществе рассказывают, что слухи о возможном уходе Кирилла Трапезникова с поста главврача крупнейшей в ЯНАО больницы — Новоуренгойской ЦГБ — очень расстроили не только его самого, но и руководство окружного депздрава. «Трапезников очень переживает по поводу таких разговоров, так как уезжать из ЯНАО не собирается. А среди коллег ходят разговоры, что если он куда-то уедет, это будет большой потерей для ямальской медицины — в депздраве Трапезников на хорошем счету и главе ведомства Сергею Новикову не хотелось бы терять специалиста и управленца такого уровня», — рассказывают собеседники. Отремонтированная спортшкола пугает спортсменов В спортивной тусовке Нового Уренгоя ходят разговоры о недовольстве тренерского состава спортшколы «Сибирские медведи» недавно проведенным ремонтом здания. «Стены из гипсокартона, очень тонкие. Борцы в полную силу заниматься не могут — боятся, что все поломают. Да и говорят, что со строительной экспертизой там что-то напутано, но это уже на совести начальника управления спорта Максима Белова и его работников», — болтают злые языки. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.