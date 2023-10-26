Слухи ЯНАО: Артюхов ломает традиции

О проверке в СКР, корпоративе санврачей и опасности «арктической ипотеки». Выпуск 1046

27 октября 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Губернатор ЯНАО поменял кураторов казачества Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Дмитрий Артюхов доверил кураторство над казаками внутриполу, едва отправив в отставку своего зама. Тот вынужден довольствоваться скромной должностью в Тюмени, чем вызывает сочувствие чиновников ЯНАО. Санврачи Ямала закрывают глаза на любимый ресторан чиновников Салехарда, а следователей самих ждет серьезная проверка из Москвы. В новом выпуске «Слухов» вы также узнаете, покинет ли глава депздрава свой пост и сможет ли искусственный интеллект победить жалобщиков газовой столицы. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Логика кураторства оказалась для Дмитрия Артюхова важнее того, что «сложилось исторически» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Артюхов ломает традиции… В курилках окружного правительства обсуждают передачу кураторства над казачеством ЯНАО: им будет заниматься внутрипол, хотя традиционно кураторство осуществляло ведомство внешних связей. «Исторически сложилось, что казаков Ямала „опекал“ Александр Мажаров и департамент внешних связей. С уходом его в отставку решили традицию перекроить и губернатор Дмитрий Артюхов подписал соответствующее распоряжение. Вполне объяснимое решение, ведь это просто общественная организация: губернатор руководствуется логикой, а не традициями. А общественными организациями занимается внутрипол», — обсуждают чиновники. …и придумывает должности коллегам Источники в ямальском политбомонде шепчутся, будто для отправленной в отставку замгубернатора Татьяны Бучковой глава региона Дмитрий Артюхов специально придумал должность — представитель губернатора в ранге заместителя. «Все гадают, что это за должность такая и как она прописана у нее в трудовой. Официально ли Бучкова сейчас работает в правительстве или нет — никто не знает. Но то, что об этом не особо хотят распространяться в правительстве — факт», — болтают слухачи. Губернатора просят поменять маршрут Источники в районах рассказывают о якобы плохом состоянии дорог как в поселок Ханымей Пуровского района, так и на подъезде к нему. «Власти района не удосуживаются обратить внимание на улично-дорожную сеть в Ханымее, потому что „Честный маршрут“ губернатора Дмитрия Артюхова оказывается в стороне. Не заезжает, вот и не волнуются. Если бы глава региона приехал неожиданно, он бы, наверное, очень удивился. Впрочем, у пуровского главы Антона Колодина еще есть время, чтобы подготовить поселок хотя бы к проезду губернатора, может успеет, как минимум, начать работы», — передают инсайдеры. Сергей Новиков вполне устраивает федеральный Минздрав Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Главе депздрава предрекли стабильность… Источники в правительстве уверяют, что у губернатора Дмитрия Артюхова не хватит полномочий, чтобы поменять руководство департамента здравоохранения, даже если такая необходимость назреет. «Чтобы провести замену главы регионального здравоохранения, сделать этого самостоятельно он не в силах. Минздрав должен согласовать кандидатуру на эту должность, а федералов, видимо, все на Ямале устраивает. Иначе нельзя объяснить, почему на окружной депздрав сыплется поток жалоб, а Новиков работает, как работал, и никаких ротаций не опасается», — рассказывают источники. …, а экс-заму Артюхова сочувствуют В политтусовке болтают, будто чиновники сочувствуют бывшему заму ямалського губернатора Александру Мажарову, который получил должность заместителя руководителя в тюменском представительстве ЯНАО. «Мажарову сейчас не позавидуешь — мало того, что на такое понижение пошел, так еще и зарплатой обделили. Видимо, очень хочет в Тюменскую облдуму попасть, раз готов пойти на такие жертвы. Хотя в любом случае для него это почетная пенсия и не более», — рассказывают источники. Власти не спешат реформировать соцблок В кулуарах правительства рассказывают, что чиновники соцблока могут спать спокойно — в ближайшем времени новый замгубернатора Ирина Новоселова, курирующая соцблок, не планирует кадровые перестановки. «Несмотря на все проблемы в социалке, каких-то отставок и назначений пока не планируется. Новоселовой еще нужно время, чтобы сработаться с подчиненными и выявить „слабые звенья“. А на это уйдут месяцы», — делятся инсайдеры. В окружном следкоме серьезно готовятся к проверке из Москвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ямальский следком едут ревизоры Источники, близкие к силовому блоку, обсуждают приезд ревизоров из Москвы: проверка должна нагрянуть после того, как глава ведомства Александр Бастрыкин «взял на карандаш» руководителя управления Андрея Егорова. «Проверка будет серьезная и скрупулезная, но вроде должны отбиться. Раскрываемость преступлений хорошая, на происшествия в ЯНАО Бастрыкин ранее не часто внимания обращал. Есть все основания полагать, что по итогам проверки еще окажется, что работать стали лучше, поэтому и раскрываемость выросла. Но всякое может случиться. Поэтому и готовятся» — гадают следователи. Санврачи закрыли глаза на антисанитарию В ямальской столице слухи, будто у коллектива сотрудников окружного Роспотребнадзора недавно прошел корпоратив в ресторане «Вкусы Ямала», на который им самим надо было бы обратить пристальное внимание. «Недавно во „Вкусах Ямала“ отдыхал Роспотребнадзор и сотрудники даже не обратили внимание на царящую антисанитарию. Знали бы специалисты, как и из чего им готовили… Непонятно, как можно было закрыть глаза на явные нарушения! Ощущение, что они не хотят портить настроение большим начальникам, которые любят данное заведение посещать?» — сообщают источники. Ответственная за бизнес покидает Ямал Источники на местах рассказывают, будто бывшая руководитель отделения центра «Мой бизнес» в Губкинском Наталья Эйснер уезжает из ЯНАО после своей отставки. «Нельзя сказать, что увольнение Эйснер стало неожиданностью для городского бизнес-сообщества. Всем известен непростой характер Эйснер, многие предприниматели просто не хотели лишний раз обращаться к ней за помощью. Сама Эйснер объясняет свое увольнение переездом в другой регион, где ей предложили работу по душе. Место руководителя офиса „Мой бизнес“ в Губкинском пока остается вакантным, а экс-директор подыскивает квартиросъемщиков на длительный срок», — судачат в городе. Ямальцы не имеющие при себе наличных, рискуют не попасть на паром Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU У паромщиков возникли проблемы с банкингом Автомобилисты Салехарда и Лабытнанги рассказывают об участившихся жалобах ямальцев на обслуживание переправы через Обь. «Оплатить проезд почему-то можно только картой или наличными. Кассиры не принимают оплату по QR-коду, потому что якобы у них платеж не проходит, хотя при этом деньги со счета списываются. Если у вас нет с собой карты — вас просто не пропустят, даже если вы сильно спешите. Почему жители должны мучаться из-за их проблем и почему нельзя это никак решить?» — сетуют слухачи. Варяг предпочел обновлять символику В спортивной тусовке Ямала ходят пересуды о том, для чего власти Муравленко решили отдать руководство местной спортивной школы «Арктика» варягу с Южного Урала Сергею Ахмедьярову. «До недавнего времени в городе никаких выдающихся спортивных событий не происходило, да и воспитанники не показывали каких-то серьезных результатов даже на уровне округа. Решили усилить направление, специально выписали руководителя из Челябинской области. Но первое, что сделал новый директор — обновил логотип „Арктики“. Остается надеяться, что он здесь не только для ребрендинговых мероприятий», — болтают злые языки. Учительница спорит с мэрией В кабинетах мэрии Лабытнанги обсуждают претензии, которые учительница местной школы Лариса Мухаматуллина высказывает городскому управлению образования и главе города Марине Тресковой из-за переполненных классов. «Все понимают, что школам Лабытнанги нужны ремонты, а Мухаматуллина уверена, что проблема в невнимательности властей. Что же теперь, школы не ремонтировать, раз классы переполняются? С другой стороны, пока новая школа не достроена, можно было бы повременить с реформой по отделению старшей школы от средней…» — недоумевают слухачи. Арктическая ипотека может спровоцировать дальнейший рост цен на коммерческую недвижимость Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ямальцы опасаются «арктической ипотеки» Не все ямальцы радуются старту программы «арктической ипотеки», анонсированной губернатором Дмитрием Артюховым во время «Честного маршрута» и запущенной недавно российскими банками. «Сейчас молодые семьи начнут массово брать кредиты под льготный процент, а жилья на продажу в регионе и без того не хватает. В итоге цены на квартиры взлетят, и что же делать остальным? Вроде бы и строят много, а коммерческого жилья не хватает, и оно ощутимо дорогое», — опасаются роста цен на рынке недвижимости ямальцы. С жалобщиками борются технологиями Инсайдеры в администрации Нового Уренгоя посчитали, что идея оборудования автобусов умными камерами во многом связана с непрекращающимся потоком жалоб горожан на расписание общественного транспорта. «Отмониторим сейчас реальный пассажиропоток и посмотрим, справедливы ли претензии к мэрии. Конечно, директору МУПАТ Игорю Косухину где-то придется пересмотреть маршруты и интервалы движения, но и для одного человека никто гонять целый автобус не будет», — сообщают инсайдеры. В детсадах не справляются с нагрузкой Поговаривают, что в дошкольном учреждении Салехарда «Северное сияние» не справляются с потоком детей из-за некомпетентности руководства и неправильной организации воспитательного процесса. «Безнаказанность руководства и методистов зашкаливает. Педагоги увольняются, родители переводят детей в другие детские сады, потому что отсутствуют узкие специалисты. Недавно уже приезжала проверка с департамента образования, но ничего не меняется. Платят копейки, а работать заставляют за нескольких человек. Премии урезают, руководство не волнует повышенная нагрузка. Недавно в одной из групп оба воспитателя уволились с промежутком в две недели. Директор Ольга Фомина никогда не приходит на родительские собрания, очень показательное отношение», — делятся слухмейкеры. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Дмитрий Артюхов доверил кураторство над казаками внутриполу, едва отправив в отставку своего зама. Тот вынужден довольствоваться скромной должностью в Тюмени, чем вызывает сочувствие чиновников ЯНАО. Санврачи Ямала закрывают глаза на любимый ресторан чиновников Салехарда, а следователей самих ждет серьезная проверка из Москвы. В новом выпуске «Слухов» вы также узнаете, покинет ли глава депздрава свой пост и сможет ли искусственный интеллект победить жалобщиков газовой столицы. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Артюхов ломает традиции… В курилках окружного правительства обсуждают передачу кураторства над казачеством ЯНАО: им будет заниматься внутрипол, хотя традиционно кураторство осуществляло ведомство внешних связей. «Исторически сложилось, что казаков Ямала „опекал“ Александр Мажаров и департамент внешних связей. С уходом его в отставку решили традицию перекроить и губернатор Дмитрий Артюхов подписал соответствующее распоряжение. Вполне объяснимое решение, ведь это просто общественная организация: губернатор руководствуется логикой, а не традициями. А общественными организациями занимается внутрипол», — обсуждают чиновники. …и придумывает должности коллегам Источники в ямальском политбомонде шепчутся, будто для отправленной в отставку замгубернатора Татьяны Бучковой глава региона Дмитрий Артюхов специально придумал должность — представитель губернатора в ранге заместителя. «Все гадают, что это за должность такая и как она прописана у нее в трудовой. Официально ли Бучкова сейчас работает в правительстве или нет — никто не знает. Но то, что об этом не особо хотят распространяться в правительстве — факт», — болтают слухачи. Губернатора просят поменять маршрут Источники в районах рассказывают о якобы плохом состоянии дорог как в поселок Ханымей Пуровского района, так и на подъезде к нему. «Власти района не удосуживаются обратить внимание на улично-дорожную сеть в Ханымее, потому что „Честный маршрут“ губернатора Дмитрия Артюхова оказывается в стороне. Не заезжает, вот и не волнуются. Если бы глава региона приехал неожиданно, он бы, наверное, очень удивился. Впрочем, у пуровского главы Антона Колодина еще есть время, чтобы подготовить поселок хотя бы к проезду губернатора, может успеет, как минимум, начать работы», — передают инсайдеры. Главе депздрава предрекли стабильность… Источники в правительстве уверяют, что у губернатора Дмитрия Артюхова не хватит полномочий, чтобы поменять руководство департамента здравоохранения, даже если такая необходимость назреет. «Чтобы провести замену главы регионального здравоохранения, сделать этого самостоятельно он не в силах. Минздрав должен согласовать кандидатуру на эту должность, а федералов, видимо, все на Ямале устраивает. Иначе нельзя объяснить, почему на окружной депздрав сыплется поток жалоб, а Новиков работает, как работал, и никаких ротаций не опасается», — рассказывают источники. …, а экс-заму Артюхова сочувствуют В политтусовке болтают, будто чиновники сочувствуют бывшему заму ямалського губернатора Александру Мажарову, который получил должность заместителя руководителя в тюменском представительстве ЯНАО. «Мажарову сейчас не позавидуешь — мало того, что на такое понижение пошел, так еще и зарплатой обделили. Видимо, очень хочет в Тюменскую облдуму попасть, раз готов пойти на такие жертвы. Хотя в любом случае для него это почетная пенсия и не более», — рассказывают источники. Власти не спешат реформировать соцблок В кулуарах правительства рассказывают, что чиновники соцблока могут спать спокойно — в ближайшем времени новый замгубернатора Ирина Новоселова, курирующая соцблок, не планирует кадровые перестановки. «Несмотря на все проблемы в социалке, каких-то отставок и назначений пока не планируется. Новоселовой еще нужно время, чтобы сработаться с подчиненными и выявить „слабые звенья“. А на это уйдут месяцы», — делятся инсайдеры. В ямальский следком едут ревизоры Источники, близкие к силовому блоку, обсуждают приезд ревизоров из Москвы: проверка должна нагрянуть после того, как глава ведомства Александр Бастрыкин «взял на карандаш» руководителя управления Андрея Егорова. «Проверка будет серьезная и скрупулезная, но вроде должны отбиться. Раскрываемость преступлений хорошая, на происшествия в ЯНАО Бастрыкин ранее не часто внимания обращал. Есть все основания полагать, что по итогам проверки еще окажется, что работать стали лучше, поэтому и раскрываемость выросла. Но всякое может случиться. Поэтому и готовятся» — гадают следователи. Санврачи закрыли глаза на антисанитарию В ямальской столице слухи, будто у коллектива сотрудников окружного Роспотребнадзора недавно прошел корпоратив в ресторане «Вкусы Ямала», на который им самим надо было бы обратить пристальное внимание. «Недавно во „Вкусах Ямала“ отдыхал Роспотребнадзор и сотрудники даже не обратили внимание на царящую антисанитарию. Знали бы специалисты, как и из чего им готовили… Непонятно, как можно было закрыть глаза на явные нарушения! Ощущение, что они не хотят портить настроение большим начальникам, которые любят данное заведение посещать?» — сообщают источники. Ответственная за бизнес покидает Ямал Источники на местах рассказывают, будто бывшая руководитель отделения центра «Мой бизнес» в Губкинском Наталья Эйснер уезжает из ЯНАО после своей отставки. «Нельзя сказать, что увольнение Эйснер стало неожиданностью для городского бизнес-сообщества. Всем известен непростой характер Эйснер, многие предприниматели просто не хотели лишний раз обращаться к ней за помощью. Сама Эйснер объясняет свое увольнение переездом в другой регион, где ей предложили работу по душе. Место руководителя офиса „Мой бизнес“ в Губкинском пока остается вакантным, а экс-директор подыскивает квартиросъемщиков на длительный срок», — судачат в городе. У паромщиков возникли проблемы с банкингом Автомобилисты Салехарда и Лабытнанги рассказывают об участившихся жалобах ямальцев на обслуживание переправы через Обь. «Оплатить проезд почему-то можно только картой или наличными. Кассиры не принимают оплату по QR-коду, потому что якобы у них платеж не проходит, хотя при этом деньги со счета списываются. Если у вас нет с собой карты — вас просто не пропустят, даже если вы сильно спешите. Почему жители должны мучаться из-за их проблем и почему нельзя это никак решить?» — сетуют слухачи. Варяг предпочел обновлять символику В спортивной тусовке Ямала ходят пересуды о том, для чего власти Муравленко решили отдать руководство местной спортивной школы «Арктика» варягу с Южного Урала Сергею Ахмедьярову. «До недавнего времени в городе никаких выдающихся спортивных событий не происходило, да и воспитанники не показывали каких-то серьезных результатов даже на уровне округа. Решили усилить направление, специально выписали руководителя из Челябинской области. Но первое, что сделал новый директор — обновил логотип „Арктики“. Остается надеяться, что он здесь не только для ребрендинговых мероприятий», — болтают злые языки. Учительница спорит с мэрией В кабинетах мэрии Лабытнанги обсуждают претензии, которые учительница местной школы Лариса Мухаматуллина высказывает городскому управлению образования и главе города Марине Тресковой из-за переполненных классов. «Все понимают, что школам Лабытнанги нужны ремонты, а Мухаматуллина уверена, что проблема в невнимательности властей. Что же теперь, школы не ремонтировать, раз классы переполняются? С другой стороны, пока новая школа не достроена, можно было бы повременить с реформой по отделению старшей школы от средней…» — недоумевают слухачи. Ямальцы опасаются «арктической ипотеки» Не все ямальцы радуются старту программы «арктической ипотеки», анонсированной губернатором Дмитрием Артюховым во время «Честного маршрута» и запущенной недавно российскими банками. «Сейчас молодые семьи начнут массово брать кредиты под льготный процент, а жилья на продажу в регионе и без того не хватает. В итоге цены на квартиры взлетят, и что же делать остальным? Вроде бы и строят много, а коммерческого жилья не хватает, и оно ощутимо дорогое», — опасаются роста цен на рынке недвижимости ямальцы. С жалобщиками борются технологиями Инсайдеры в администрации Нового Уренгоя посчитали, что идея оборудования автобусов умными камерами во многом связана с непрекращающимся потоком жалоб горожан на расписание общественного транспорта. «Отмониторим сейчас реальный пассажиропоток и посмотрим, справедливы ли претензии к мэрии. Конечно, директору МУПАТ Игорю Косухину где-то придется пересмотреть маршруты и интервалы движения, но и для одного человека никто гонять целый автобус не будет», — сообщают инсайдеры. В детсадах не справляются с нагрузкой Поговаривают, что в дошкольном учреждении Салехарда «Северное сияние» не справляются с потоком детей из-за некомпетентности руководства и неправильной организации воспитательного процесса. «Безнаказанность руководства и методистов зашкаливает. Педагоги увольняются, родители переводят детей в другие детские сады, потому что отсутствуют узкие специалисты. Недавно уже приезжала проверка с департамента образования, но ничего не меняется. Платят копейки, а работать заставляют за нескольких человек. Премии урезают, руководство не волнует повышенная нагрузка. Недавно в одной из групп оба воспитателя уволились с промежутком в две недели. Директор Ольга Фомина никогда не приходит на родительские собрания, очень показательное отношение», — делятся слухмейкеры. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.