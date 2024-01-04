Губернатор Артюхов готовит новые отставки

Решается судьба трех мэров

03 января 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

В 2024 году станет понятно, кто из мэров в ЯНАО пойдет на повышение, а кто — в отставку Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU статья из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО В завершившемся 2023 году в ЯНАО сменились два главы — мэр города Губкинский Андрей Гаранин ушел на повышение в окружное правительство, а его коллега из Тазовского района Василий Паршаков сложил полномочия, чтобы получить мандат депутата заксобрания ЯНАО. Источники URA.RU во властных структурах региона рассказывают: губернатор Дмитрий Артюхов намерен продолжить процесс смены глав в 2024 году. «Нужно иметь в виду: даже если у главы региона нет претензий к руководителям муниципалитета, никто не отменял само понятие ротаций: они периодически происходят. Кроме того, у ряда мэров в наступившем году истекают сроки полномочий, и в любом случае будет поднят вопрос, останется ли конкретный чиновник на своем посту или освободит его», — рассказали собеседники агентства. Экс-глава Тазовского района Василий Паршаков получил мандат депутата заксобрания ЯНАО Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU По словам источников в политэлитах, на своих позициях еще до 2018 года (то есть до момента избрания губернатором ЯНАО Дмитрия Артюхова) находились и остаются мэры Иван Сакал (Приуральский район), Андрей Кугаевский (Ямальский район), Марина Трескова (город Лабытнанги) и Алексей Романов (Ноябрьск). Остальные муниципалитеты региона, а это более половины — уже прошли процедуру смены власти. При этом полномочия из указанных глав формально истекают в 2024 году у Марины Тресковой и Алексея Романова. Оба мэра были переизбраны в 2019 году на очередные пятилетние сроки полномочий и вопрос будет заключаться в том, планируют ли сами чиновники оставаться на занимаемых должностях. Особняком стоит еще один глава — мэр Салехарда Алексей Титовский: его полномочия также истекают в наступившем году, однако он получил свой пост уже при губернаторе Артюхове, а значит, может считаться частью его команды. Вопросов к нему как к мэру у главы региона нет, говорят инсайдеры. При этом полномочия истекают в 2024 году у мэра Ноябрьска Романова. О том, что и сам глава города не намерен дальше оставаться на занимаемой должности, ранее неоднократно говорили источники в политических кругах как Ноябрьска, так и на уровне региона. По версии инсайдеров, год станет решающим: есть вероятность, что чиновнику будет предложена должность в окружном правительстве, однако для этого будет необходимо продержаться и не допустить критических ошибок в управлении городом. Андрей Гаранин сменил кресло мэра Губкинского на пост зама губернатора ЯНАО Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО Тезис, что главы, занимающие свои посты длительное время — первые кандидаты на замену поддержал политолог Александр Безделов. В разговоре с корреспондентом URA.RU он отметил: такие ротации — нормальная практика для всех регионов. «В случае с ЯНАО нужно прежде всего смотреть в сторону тех мэров, кто занял свои кресла еще при губернаторе Дмитрии Кобылкине. Скорее всего, окружные власти будут решать вопрос именно с ними», — рассказал эксперт. Однако с такой позицией согласны не все эксперты. «Если глава муниципалитета справляется со своими обязанностями и претензий к нему нет, тои нет и оснований предполагать отставку. Нужно, чтобы произошло нечто из ряда вон выходящее, какой-то серьезный негативный повод, чтобы мэр был смещен», — пояснил свою позицию член общественной палаты РФ, политолог Евгений Забродин. По словам собеседника, на Ямале нет такой политической традиции — отправлять главу в отставку, если он занимает свой пост «слишком долго». «Смотрят прежде всего на то, какой это руководитель и как он справляется со своими обязанностями», — рассказал собеседник. Выбирать новых глав будут депутаты городских дум из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией Фото: Илья Московец © URA.RU Инсайдеры URA.RU поясняют: если замены все-таки будут, то намеки на это начнутся осенью, скорее всего — после того как продут выборы муниципальных собраний депутатов. Именно городским думам в итоге придется, согласно процедуре, выбирать главу города. Соответственно, мэры, которые планируют переизбираться, должны будут усилить работу с депутатским корпусом. В пресс-службу окружного правительства был направлен редакционный запрос о планах властей на ротацию глав муниципалитетов. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Ноябрьска Алексей Романов в 2024 году может получить должность в структурах окружного правительства. В пользу своей версии инсайдеры приводили совместную поездку главы города с губернатором Дмитрием Артюховым в Сербию — целью визита стало тогда «укрепление внешних связей» ЯНАО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В завершившемся 2023 году в ЯНАО сменились два главы — мэр города Губкинский Андрей Гаранин ушел на повышение в окружное правительство, а его коллега из Тазовского района Василий Паршаков сложил полномочия, чтобы получить мандат депутата заксобрания ЯНАО. Источники URA.RU во властных структурах региона рассказывают: губернатор Дмитрий Артюхов намерен продолжить процесс смены глав в 2024 году. «Нужно иметь в виду: даже если у главы региона нет претензий к руководителям муниципалитета, никто не отменял само понятие ротаций: они периодически происходят. Кроме того, у ряда мэров в наступившем году истекают сроки полномочий, и в любом случае будет поднят вопрос, останется ли конкретный чиновник на своем посту или освободит его», — рассказали собеседники агентства. По словам источников в политэлитах, на своих позициях еще до 2018 года (то есть до момента избрания губернатором ЯНАО Дмитрия Артюхова) находились и остаются мэры Иван Сакал (Приуральский район), Андрей Кугаевский (Ямальский район), Марина Трескова (город Лабытнанги) и Алексей Романов (Ноябрьск). Остальные муниципалитеты региона, а это более половины — уже прошли процедуру смены власти. При этом полномочия из указанных глав формально истекают в 2024 году у Марины Тресковой и Алексея Романова. Оба мэра были переизбраны в 2019 году на очередные пятилетние сроки полномочий и вопрос будет заключаться в том, планируют ли сами чиновники оставаться на занимаемых должностях. Особняком стоит еще один глава — мэр Салехарда Алексей Титовский: его полномочия также истекают в наступившем году, однако он получил свой пост уже при губернаторе Артюхове, а значит, может считаться частью его команды. Вопросов к нему как к мэру у главы региона нет, говорят инсайдеры. При этом полномочия истекают в 2024 году у мэра Ноябрьска Романова. О том, что и сам глава города не намерен дальше оставаться на занимаемой должности, ранее неоднократно говорили источники в политических кругах как Ноябрьска, так и на уровне региона. По версии инсайдеров, год станет решающим: есть вероятность, что чиновнику будет предложена должность в окружном правительстве, однако для этого будет необходимо продержаться и не допустить критических ошибок в управлении городом. Тезис, что главы, занимающие свои посты длительное время — первые кандидаты на замену поддержал политолог Александр Безделов. В разговоре с корреспондентом URA.RU он отметил: такие ротации — нормальная практика для всех регионов. «В случае с ЯНАО нужно прежде всего смотреть в сторону тех мэров, кто занял свои кресла еще при губернаторе Дмитрии Кобылкине. Скорее всего, окружные власти будут решать вопрос именно с ними», — рассказал эксперт. Однако с такой позицией согласны не все эксперты. «Если глава муниципалитета справляется со своими обязанностями и претензий к нему нет, тои нет и оснований предполагать отставку. Нужно, чтобы произошло нечто из ряда вон выходящее, какой-то серьезный негативный повод, чтобы мэр был смещен», — пояснил свою позицию член общественной палаты РФ, политолог Евгений Забродин. По словам собеседника, на Ямале нет такой политической традиции — отправлять главу в отставку, если он занимает свой пост «слишком долго». «Смотрят прежде всего на то, какой это руководитель и как он справляется со своими обязанностями», — рассказал собеседник. Инсайдеры URA.RU поясняют: если замены все-таки будут, то намеки на это начнутся осенью, скорее всего — после того как продут выборы муниципальных собраний депутатов. Именно городским думам в итоге придется, согласно процедуре, выбирать главу города. Соответственно, мэры, которые планируют переизбираться, должны будут усилить работу с депутатским корпусом. В пресс-службу окружного правительства был направлен редакционный запрос о планах властей на ротацию глав муниципалитетов. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Ноябрьска Алексей Романов в 2024 году может получить должность в структурах окружного правительства. В пользу своей версии инсайдеры приводили совместную поездку главы города с губернатором Дмитрием Артюховым в Сербию — целью визита стало тогда «укрепление внешних связей» ЯНАО.