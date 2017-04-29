Собянин отчитался о заработанных миллионах

08:24 29 апреля 2017 0

Мэр Москвы получает в месяц больше 500 тыс. рублей Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался за доходы в 2016 году. Согласно сведениям, опубликованным на официальном портале мэра и правительства столицы, градоначальник заработал 6 млн 456 тысяч рублей — в среднем 538 тыс. в месяц.

Декларация московского мэра не содержит существенных изменений по сравнению с декларацией за 2015 год, отмечает телеканал 360. У Собянина в собственности гараж в 27 «квадратов», а в пользовании — квартира на 308,1 кв. м.

Ранее о доходах отчитывались министры правительства Москвы. Наибольший доход в 2016 году был у руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергея Черемина. Он заработал 94,9 млн рублей.