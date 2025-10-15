Путин поручил снизить число мигрантов-нелегалов в России

Президент России Владимир Путин утвердил обновленную Концепцию государственной миграционной политики на 2026–2030 годы. Соответствующий документ опубликован 15 октября на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно тексту, к 2030 году в стране должны сократиться число нелегальных мигрантов и уровень преступности среди иностранцев.
В документе подчеркивается, что достижение этих целей — ключевая задача новой миграционной политики. «Результатами реализации миграционной политики к 2030 году должны стать: а) снижение числа незаконно находящихся на территории РФ иностранных граждан; б) снижение уровня преступности и административных правонарушений среди находящихся на территории РФ иностранных граждан, в том числе несовершеннолетних», — говорится в Концепции.
Согласно утвержденной стратегии, меры по реализации политики будут включать усиление контроля за въездом и пребыванием иностранных граждан, совершенствование системы учета и надзора, а также развитие механизмов интеграции мигрантов. Особое внимание уделено профилактике правонарушений и усилению ответственности за нарушение миграционного законодательства. Власти рассчитывают, что эти шаги позволят не только повысить безопасность, но и сбалансировать рынок труда за счет легальной миграции.
