15 октября 2025

Динамика въезжающих в Россию и выезжающих из нее мигрантов стабильна

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Миграция вернулась к допандемийному уровню
Миграция вернулась к допандемийному уровню Фото:

Президент России Владимир Путин подписал Концепцию государственной миграционной политики страны на 2026–2030 годы, согласно которой потоки въезжающих и выезжающих иностранцев вернулись к допандемийному уровню. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации 15 октября.

В документе отмечается, что ситуация с международной миграцией стабилизировалась после пандемии коронавируса. «В настоящее время динамика въезжающих в Российскую Федерацию и выезжающих из Российской Федерации иностранных граждан относительно стабильна и вернулась к допандемийным значениям», — говорится в тексте концепции.

Новая концепция определяет приоритеты и задачи миграционной политики России на ближайшие пять лет. Среди ключевых направлений — совершенствование порядка трудовой миграции, обеспечение интеграции иностранных граждан, а также повышение эффективности контроля за пребыванием мигрантов. Власти намерены усилить меры по обеспечению безопасности и защите прав как граждан России, так и мигрантов, прибывающих в страну.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин подписал Концепцию государственной миграционной политики страны на 2026–2030 годы, согласно которой потоки въезжающих и выезжающих иностранцев вернулись к допандемийному уровню. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации 15 октября. В документе отмечается, что ситуация с международной миграцией стабилизировалась после пандемии коронавируса. «В настоящее время динамика въезжающих в Российскую Федерацию и выезжающих из Российской Федерации иностранных граждан относительно стабильна и вернулась к допандемийным значениям», — говорится в тексте концепции. Новая концепция определяет приоритеты и задачи миграционной политики России на ближайшие пять лет. Среди ключевых направлений — совершенствование порядка трудовой миграции, обеспечение интеграции иностранных граждан, а также повышение эффективности контроля за пребыванием мигрантов. Власти намерены усилить меры по обеспечению безопасности и защите прав как граждан России, так и мигрантов, прибывающих в страну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...