Губерниев на всю страну обозвал Кокорина позорищем: в чем суть скандала

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал российского футболиста Александра Кокорина в связи с его высказываниями относительно потенциального возвращения отечественных клубов к участию в еврокубках. Губерниев оценил заявление Кокорина, который ранее охарактеризовал выступление российских команд в европейских турнирах как «позор». Все, что известно об скандале — в материале URA.RU.
Что сказал Кокорин в скандальном интервью
В своем скандальном интервью Александр Кокорин заявил, что если клубы из России вернутся в еврокубки, то они не смогут показать никакой конкуренции. По мнению футболиста, это будет «позорище». Все дело в изоляции российских клубов и национальных сборных от международных турниров. Еще в марте 2022 года Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) приняли решение о приостановке участия российских команд в официальных соревнованиях.
Губерниев не смог сдержаться и выругался
После интервью Кокорина решил высказаться спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его мнению, в такое тяжелое время не стоит выливать грязь на своих коллег по цеху. «Мы переживаем за наши клубы и сборную, поэтому говорить такие вещи непозволительно. Поэтому еще раз скажу, что позорище российского футбола — Кокорин», — заявил комментатор. Сейчас особенно важна поддержка наших спортсменов, а критика несет негативный имидж российскому футболу, считает Губерниев.
Что еще комментатор говорил про футболиста
Ранее Губерниев также негативно высказывался о Кокорине. По его словам, футболист не только утратил свой талант, но и стал своеобразным символом антистиля. Кокорин принял неправильные решения на протяжении всей своей карьеры и, по его мнению, своим поведением и высказываниями не оставляет поводов для иных трактовок. «Когда ты ведешь себя как *****, говоришь как *****, ну какие тут могут быть ещё нюансы? Никаких», — заявил Губерниев.
