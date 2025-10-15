15 октября 2025

Губерниев на всю страну обозвал Кокорина позорищем: в чем суть скандала

Губерниев: Кокорин - позорище российского футбола
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губерниев считает Кокорина иконой «антистиля»
Губерниев считает Кокорина иконой «антистиля» Фото:

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал российского футболиста Александра Кокорина в связи с его высказываниями относительно потенциального возвращения отечественных клубов к участию в еврокубках. Губерниев оценил заявление Кокорина, который ранее охарактеризовал выступление российских команд в европейских турнирах как «позор». Все, что известно об скандале — в материале URA.RU.

Что сказал Кокорин в скандальном интервью

В своем скандальном интервью Александр Кокорин заявил, что если клубы из России вернутся в еврокубки, то они не смогут показать никакой конкуренции. По мнению футболиста, это будет «позорище». Все дело в изоляции российских клубов и национальных сборных от международных турниров. Еще в марте 2022 года Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) приняли решение о приостановке участия российских команд в официальных соревнованиях.

Губерниев не смог сдержаться и выругался

После интервью Кокорина решил высказаться спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его мнению, в такое тяжелое время не стоит выливать грязь на своих коллег по цеху. «Мы переживаем за наши клубы и сборную, поэтому говорить такие вещи непозволительно. Поэтому еще раз скажу, что позорище российского футбола — Кокорин», — заявил комментатор. Сейчас особенно важна поддержка наших спортсменов, а критика несет негативный имидж российскому футболу, считает Губерниев.

Что еще комментатор говорил про футболиста

Ранее Губерниев также негативно высказывался о Кокорине. По его словам, футболист не только утратил свой талант, но и стал своеобразным символом антистиля. Кокорин принял неправильные решения на протяжении всей своей карьеры и, по его мнению, своим поведением и высказываниями не оставляет поводов для иных трактовок. «Когда ты ведешь себя как *****, говоришь как *****, ну какие тут могут быть ещё нюансы? Никаких», — заявил Губерниев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал российского футболиста Александра Кокорина в связи с его высказываниями относительно потенциального возвращения отечественных клубов к участию в еврокубках. Губерниев оценил заявление Кокорина, который ранее охарактеризовал выступление российских команд в европейских турнирах как «позор». Все, что известно об скандале — в материале URA.RU. Что сказал Кокорин в скандальном интервью В своем скандальном интервью Александр Кокорин заявил, что если клубы из России вернутся в еврокубки, то они не смогут показать никакой конкуренции. По мнению футболиста, это будет «позорище». Все дело в изоляции российских клубов и национальных сборных от международных турниров. Еще в марте 2022 года Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) приняли решение о приостановке участия российских команд в официальных соревнованиях. Губерниев не смог сдержаться и выругался После интервью Кокорина решил высказаться спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его мнению, в такое тяжелое время не стоит выливать грязь на своих коллег по цеху. «Мы переживаем за наши клубы и сборную, поэтому говорить такие вещи непозволительно. Поэтому еще раз скажу, что позорище российского футбола — Кокорин», — заявил комментатор. Сейчас особенно важна поддержка наших спортсменов, а критика несет негативный имидж российскому футболу, считает Губерниев. Что еще комментатор говорил про футболиста Ранее Губерниев также негативно высказывался о Кокорине. По его словам, футболист не только утратил свой талант, но и стал своеобразным символом антистиля. Кокорин принял неправильные решения на протяжении всей своей карьеры и, по его мнению, своим поведением и высказываниями не оставляет поводов для иных трактовок. «Когда ты ведешь себя как *****, говоришь как *****, ну какие тут могут быть ещё нюансы? Никаких», — заявил Губерниев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...