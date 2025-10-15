15 октября 2025

Путин поручил создать условия возвращения уехавших в период СВО жителей новых регионов

В РФ создадут условия возвращения жителей новых регионов, уехавших в период СВО
Путин подписал указ по миграционной политике
Путин подписал указ по миграционной политике

Президент России Владимир Путин утвердил концепцию государственной миграционной политики на 2026–2030 годы, предусматривающую создание условий для возвращения жителей новых регионов, которые покинули свои дома в период специальной военной операции. Соответствующий документ опубликован 15 октября на официальном интернет-портале правовой информации. В частности, в концепции подчеркивается необходимость возвращения граждан Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас находятся за пределами России.

В утвержденной концепции объясняется, что новая миграционная политика должна быть благоприятной даже для тех, кто уехал из страны, если они готовы включиться в социальную жизнь России. «Решение задач миграционной политики… осуществляется по следующим основным направлениям:… создание условий для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, покинувших места постоянного проживания в период проведения специальной военной операции», — говорится в документе. В нем также отмечается, что политика государства должна поддерживать добровольное переселение граждан, способных стать членами российского общества.

В документе уточняется, что государство намерено создать комфортные условия для возвращения и адаптации вернувшихся граждан. В частности, миграционная политика будет направлена на обеспечение социальной интеграции и поддержку тех, кто готов «органично включиться в систему позитивных социальных связей». Для этого планируется внедрение специальных программ сопровождения и адаптации, а также предоставление мер поддержки для возвращающихся жителей новых регионов, включая помощь с жильем и трудоустройством.

