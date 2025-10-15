Путин поручил создать условия возвращения уехавших в период СВО жителей новых регионов

Президент России Владимир Путин утвердил концепцию государственной миграционной политики на 2026–2030 годы, предусматривающую создание условий для возвращения жителей новых регионов, которые покинули свои дома в период специальной военной операции. Соответствующий документ опубликован 15 октября на официальном интернет-портале правовой информации. В частности, в концепции подчеркивается необходимость возвращения граждан Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас находятся за пределами России.
В утвержденной концепции объясняется, что новая миграционная политика должна быть благоприятной даже для тех, кто уехал из страны, если они готовы включиться в социальную жизнь России. «Решение задач миграционной политики… осуществляется по следующим основным направлениям:… создание условий для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, покинувших места постоянного проживания в период проведения специальной военной операции», — говорится в документе. В нем также отмечается, что политика государства должна поддерживать добровольное переселение граждан, способных стать членами российского общества.
В документе уточняется, что государство намерено создать комфортные условия для возвращения и адаптации вернувшихся граждан. В частности, миграционная политика будет направлена на обеспечение социальной интеграции и поддержку тех, кто готов «органично включиться в систему позитивных социальных связей». Для этого планируется внедрение специальных программ сопровождения и адаптации, а также предоставление мер поддержки для возвращающихся жителей новых регионов, включая помощь с жильем и трудоустройством.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.