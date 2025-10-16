На Украине в населенном пункте Садки, расположенном в Сумской области, фиксируются случаи массового исчезновения военнослужащих ВСУ. Об этом сообщают источники в российских силовых ведомствах.
«Следует подчеркнуть, что населенный пункт Садки на протяжении длительного времени воспринимается как своеобразная „черная дыра“ для украинских военных. Они словно бесследно исчезают», — заявил ТАСС собеседник.
Согласно информации правоохранительных органов, родственники военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ продолжают сообщать о регулярных случаях пропажи бойцов данной бригады в районе населенного пункта Садки. По мнению источников, украинское командование не осуществляет вывоз тел бригады с Садков, с целью занижения данных о потерях. Число пропавших без вести в подразделении исчисляется сотнями.
Ранее бойцы ВС РФ окружили в лесистой местности у населенного пункта Садки группу ВСУ, принадлежащих к 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Украинским военным перекрыли снабжение по воздухи и по суше.
