15 октября 2025

Трамп уверен, что Путин хочет закончить конфликт с Украиной и сделать это легко

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп считает, что конфликт завершить легко
Трамп считает, что конфликт завершить легко Фото:

Президент США Дональд Трамп заявил о своей уверенности в стремлении российской стороны к урегулированию конфликта вокруг Украины. Об этом он сообщил 15 октября на пресс-конференции в Белом доме, передает пресс-служба администрации президента США. По словам Трампа, президент РФ Владимир Путин, по его мнению, заинтересован в завершении противостояния.

«Президент Путин, думаю, хочет, чтобы это было сделано», — заявил Трамп на встрече с журналистами. Он также добавил, что считает ситуацию вокруг Украины «относительно легкой для разрешения», уточнив, что основным фактором для урегулирования остается политическая воля участников процесса.

В ходе пресс-конференции Трамп подчеркнул важность дипломатических усилий для восстановления мира в регионе. По его словам, США готовы содействовать диалогу между сторонами и поддерживать инициативы по деэскалации. Американский лидер напомнил, что решение конфликта требует согласованных шагов не только Москвы и Киева, но и поддержки со стороны международного сообщества.

Путин при этом неоднократно подчеркивал, что СВО не завершится до выполнения поставленных задач. Демилитаризация и денацификация Украины остаются приоритетами в вопросе обороны и суверенитета России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп заявил о своей уверенности в стремлении российской стороны к урегулированию конфликта вокруг Украины. Об этом он сообщил 15 октября на пресс-конференции в Белом доме, передает пресс-служба администрации президента США. По словам Трампа, президент РФ Владимир Путин, по его мнению, заинтересован в завершении противостояния. «Президент Путин, думаю, хочет, чтобы это было сделано», — заявил Трамп на встрече с журналистами. Он также добавил, что считает ситуацию вокруг Украины «относительно легкой для разрешения», уточнив, что основным фактором для урегулирования остается политическая воля участников процесса. В ходе пресс-конференции Трамп подчеркнул важность дипломатических усилий для восстановления мира в регионе. По его словам, США готовы содействовать диалогу между сторонами и поддерживать инициативы по деэскалации. Американский лидер напомнил, что решение конфликта требует согласованных шагов не только Москвы и Киева, но и поддержки со стороны международного сообщества. Путин при этом неоднократно подчеркивал, что СВО не завершится до выполнения поставленных задач. Демилитаризация и денацификация Украины остаются приоритетами в вопросе обороны и суверенитета России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...