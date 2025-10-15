Путин наградил Александра Маршала и Ирину Дубцову

Президент России Владимир Путин наградил музыканта Александра Маршала орденом «За заслуги в культуре и искусстве», а певицу Ирину Дубцову — медалью «За труды в культуре и искусстве». Награды присуждены за вклад в развитие отечественной культуры. Указ опубликован на портале правовой информации.
Александр Маршал — рок- и шансон-музыкант, композитор, певец, автор песен и телеведущий, лауреат премии «Золотой граммофон». Ирина Дубцова — выпускница и победительница «Фабрики звезд 4», певица, поэтесса и композитор.
Ранее президент России учредил премию за произведения и проекты для детей и юношества. Он также ежегодно отмечает деятелей культуры за вклад в развитие отечественного искусства. В марте 2025 года лауреатами президентской премии стали представители архитектуры, музыки и балета.
