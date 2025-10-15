15 октября 2025

Путин наградил Александра Маршала и Ирину Дубцову

Путин наградил Александра Маршала орденом
Путин наградил Александра Маршала орденом

Президент России Владимир Путин наградил музыканта Александра Маршала орденом «За заслуги в культуре и искусстве», а певицу Ирину Дубцову — медалью «За труды в культуре и искусстве». Награды присуждены за вклад в развитие отечественной культуры. Указ опубликован на портале правовой информации.

«Президент России Владимир Путин наградил музыканта Александра Маршала (настоящая фамилия Миньков) орденом „За заслуги в культуре и искусстве“. Певицу Ирину Дубцову глава государства отметил медалью „За труды в культуре и искусстве“, — сообщается на портале правовой информации.

Александр Маршал — рок- и шансон-музыкант, композитор, певец, автор песен и телеведущий, лауреат премии «Золотой граммофон». Ирина Дубцова — выпускница и победительница «Фабрики звезд 4», певица, поэтесса и композитор.

Ранее президент России учредил премию за произведения и проекты для детей и юношества. Он также ежегодно отмечает деятелей культуры за вклад в развитие отечественного искусства. В марте 2025 года лауреатами президентской премии стали представители архитектуры, музыки и балета.

