Давление ряда стран на Россию не оказало существенного влияния на миграцию

Политическое и экономическое давление ряда иностранных государств не изменило структуру миграционных потоков в России. Об этом говорится в новой редакции концепции государственной миграционной политики, утвержденной указом президента РФ Владимира Путина 15 октября 2025 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В концепции отмечается, что действия отдельных зарубежных стран, а также общемировые миграционные тенденции и геополитическая ситуация не привели к заметным изменениям в характере и объеме миграции в Россию. «Общемировые тенденции миграционных процессов, геополитическая ситуация, политическое и экономическое давление некоторых иностранных государств на Российскую Федерацию не оказали существенного влияния на структуру миграционных потоков в Российскую Федерацию», — говорится в тексте документа.
В концепции также подчеркивается, что на фоне сохраняющегося внешнего давления Россия продолжает реализовывать собственную миграционную политику, направленную на обеспечение национальных интересов в сфере демографии, экономики и трудовых ресурсов. В документе содержатся положения о совершенствовании механизмов приема иностранных граждан, интеграции мигрантов, а также о поддержании внутренней безопасности страны.
