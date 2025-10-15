15 октября 2025

Зеленский консультировался с Сырским перед ликвидацией должности мэра Одессы

Зеленский сформировал в Одессе военную администрацию
Зеленский сформировал в Одессе военную администрацию Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение упразднить должность мэра Одессы после консультаций с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

 «О самом решении фактически ликвидировать должность мэра Одессы Зеленский консультировался с Сырским», — отметил собеседник РИА Новости. По словам инсайдера, кадровые перестановки связаны с необходимостью обеспечения военной безопасности и контроля в условиях продолжающегося конфликта.

Действия украинского лидера по переводу города под управление военной администрации следует рассматривать исключительно в военном контексте. По данным агентства, новым главой Одесской городской военной администрации станет Сергей Лысак, до этого руководивший Днепропетровской областной военной администрацией.

Зеленский ранее подписал указ о лишении бывшего одесского главы Геннадия Труханова украинского гражданства. Президент также объявил о новом статусе муниципалитета. По информации российских силовых структур, Лысак в окружении президента Украины зарекомендовал себя как эффективный антикризисный управленец. Он возглавил Днепропетровскую военную администрацию в феврале 2023 года.

