Волгоградская авиагавань временно приостановила работу

В волгоградском аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт Волгоград. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил пресс-секретарь Артем Кореняко в telegram-канале.
Ранее подобные ограничения уже вводились в аэропорту Волгограда по аналогичным причинам. Меры по обеспечению безопасности воздушного движения применяются в регионе на фоне повышенного внимания к вопросам авиационной безопасности, что неоднократно подтверждалось сообщениями Росавиации.
