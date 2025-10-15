15 октября 2025

Волгоградская авиагавань временно приостановила работу

В аэропорту Волгограда временно приостановлены операции с воздушными судами
Волгоградский аэропорт временно приостановил работу
В волгоградском аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Волгоград. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил пресс-секретарь Артем Кореняко в telegram-канале.

Ранее подобные ограничения уже вводились в аэропорту Волгограда по аналогичным причинам. Меры по обеспечению безопасности воздушного движения применяются в регионе на фоне повышенного внимания к вопросам авиационной безопасности, что неоднократно подтверждалось сообщениями Росавиации.

