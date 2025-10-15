Гуцан и Краснов вошли в совет по борьбе с коррупцией

Генеральный прокурор Российской Федерации Александр Гуцан и председатель Верховного суда России Игорь Краснов вошли в состав Совета при президенте РФ по противодействию коррупции. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Внести в состав Совета при президенте РФ по противодействию коррупции и в состав президиума этого Совета следующие изменения <…> в состав Совета включить Гуцана А.В. — генерального прокурора РФ <…> Позицию Краснов И.В. — генеральный прокурор РФ заменить позицией — Краснов И.В. — председатель Верховного суда РФ», — говорится в опубликованном указе. Александр Гуцан также вошел в состав президиума Совета.
Таким образом, генпрокурор будет принимать участие в определении ключевых направлений антикоррупционной политики страны. Ранее Гуцан занимал пост заместителя генерального прокурора России.
Ранее Александр Гуцан был выдвинут президентом Путиным на пост генерального прокурора РФ после перехода Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда. В ходе рассмотрения своей кандидатуры в Совете Федерации Гуцан обозначил приоритетами цифровое развитие прокуратуры и импортозамещение технологий, что связано с задачами по повышению эффективности контроля в условиях внешнего давления.
