Пригожин заявил, что Валерия заявлена на премию «Грэмми» в трех номинациях

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что его супруга и певица Валерия включена в список номинантов на премию «Грэмми» сразу в трех категориях. По его словам, речь идет о номинациях за аранжировку, вокальное исполнение и инструментальное сопровождение.
«Композиция Валерии успешно прошла отборочный этап на премию „Грэмми“. Мы представлены в трех номинациях. Учитывая нынешние обстоятельства, само участие певицы в конкурсе является значительным достижением», — заявил Пригожин телеканалу RT.
По его словам, 7 ноября будут понятны результаты. Ранее песня Валерии «Исцелю» прошла отборочный этап американской премии «Грэмми». Это первый случай в истории конкурса, когда российское поп-произведение может получить самую престижную мировую музыкальную награду.
Музыкальный критик Сергей Соседов не смог обойти стороной новость о номинации Валерии на главную музыкальную премию мира. По словам музыкального критика, Валерия как никто другой заслуживает этой награды.
