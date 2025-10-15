15 октября 2025

Пригожин заявил, что Валерия заявлена на премию «Грэмми» в трех номинациях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валерия заявлена на премию «Грэмми» в трех номинациях
Валерия заявлена на премию «Грэмми» в трех номинациях Фото:

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что его супруга и певица Валерия включена в список номинантов на премию «Грэмми» сразу в трех категориях. По его словам, речь идет о номинациях за аранжировку, вокальное исполнение и инструментальное сопровождение.

«Композиция Валерии успешно прошла отборочный этап на премию „Грэмми“. Мы представлены в трех номинациях. Учитывая нынешние обстоятельства, само участие певицы в конкурсе является значительным достижением», — заявил Пригожин телеканалу RT. 

По его словам, 7 ноября будут понятны результаты. Ранее песня Валерии «Исцелю» прошла отборочный этап американской премии «Грэмми». Это первый случай в истории конкурса, когда российское поп-произведение может получить самую престижную мировую музыкальную награду.

Музыкальный критик Сергей Соседов не смог обойти стороной новость о номинации Валерии на главную музыкальную премию мира. По словам музыкального критика, Валерия как никто другой заслуживает этой награды. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что его супруга и певица Валерия включена в список номинантов на премию «Грэмми» сразу в трех категориях. По его словам, речь идет о номинациях за аранжировку, вокальное исполнение и инструментальное сопровождение. «Композиция Валерии успешно прошла отборочный этап на премию „Грэмми“. Мы представлены в трех номинациях. Учитывая нынешние обстоятельства, само участие певицы в конкурсе является значительным достижением», — заявил Пригожин телеканалу RT.  По его словам, 7 ноября будут понятны результаты. Ранее песня Валерии «Исцелю» прошла отборочный этап американской премии «Грэмми». Это первый случай в истории конкурса, когда российское поп-произведение может получить самую престижную мировую музыкальную награду. Музыкальный критик Сергей Соседов не смог обойти стороной новость о номинации Валерии на главную музыкальную премию мира. По словам музыкального критика, Валерия как никто другой заслуживает этой награды. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...