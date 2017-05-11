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Главные новости Тюменской области
17:53  11 мая 2017 0

Президент Путин похвалил губернатора Якушева за борьбу с паводком

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест руками
Президент Путин поручил губернатору Якушеву и главе МЧС Пучкову сосредоточиться на временном размещении жертв наводненияФото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев по телефону доложил президенту Путину о мерах по ликвидации последствий паводка в Ишиме и Ишимском районе. Владимир Путин назвал эффективными меры, которые региональные власти и МЧС принимают для помощи жителям затопленных районов.

Президент поручил губернатору Владимиру Якушеву и главе МЧС Владимиру Пучкову дополнительно сосредоточиться на временном размещении пострадавших от наводнения в достойных условиях и ликвидации последствий разгула стихии.

Всего на четверг, 11 мая в Ишиме и Ишимском районе из-за паводка были эвакуированы 420 человек, из них 100 — дети. Подтоплены более 4000 домов, сообщает kremlin.ru.

Также в результате прорыва дамбы в Ишиме создалась угроза затопления городских очистных сооружений. По данным источника «URA.RU», вода уже затопила гаражи в непосредственной близости от объекта.

Николай Бастриков
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