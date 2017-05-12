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12 мая 2017
11 мая 2017
08:08  12 мая 2017 0

Не май месяц. В Москве прошел аномальный снегопад. ФОТО

Такого снегопада в Москве не ждалиФото: Instagram @rimkevich

В Москве прошел необычный для мая снегопад. Как и предполагали синоптики, в некоторых районах столицы в результате даже образовался снежный покров, что очень впечатлило местных жителей. В социальных сетях появились фотографии, которые доказывают: поговорка «не май месяц» может быть актуальной и в мае.

Снимком делятся как рядовые пользователи, так и медийные личности. Так, фотографию с лаконичной подписью «12 мая» разместил в своем микроблоге Twitter журналист Сергей Доренко.

В Сети набирает популярность и стихотворение, авторство которого определить уже проблематично:

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«Вот и я решил добавить в свою ленту майского снежку. Но несмотря на все невзгоды у природы нет плохой погоды. Подумайте, когда мы ещё увидим снег в середине мая в Москве! Так что нам сказочно повезло» Фото: Олег Красовский

Как отмечает «Национальная служба новостей», «Московская объединенная энергетическая компания» возобновила подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы.

Наталия Вершинина
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