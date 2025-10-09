Адвоката Фейгина* впервые привлекли к ответственности за работу иноагента

Иноагента Марка Фейгина впервые привлекли к административной ответственности
Иноагенту Марку Фейгину грозит административный штраф
Бывший адвокат Марк Фейгин* (признан в РФ иноагентом) при впервые привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Соответствующий протокол поступил в Хамовнический суд Москвы, об этом заявили в пресс-службе суда.

«В Хамовнический районный суд поступил протокол, составленный по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах)», — сообщили в суде, передает ТАСС. Максимальное наказание для физических лиц по этой статье КоАП РФ составляет штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Заседание по делу Фейгина назначено на 21 ноября 2025 года в 09:05 по мск. Это первое административное дело в отношении Фейгина* с момента его включения в реестр иностранных агентов.

Марк Фейгин* был внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Ранее стало известно, что он был объявлен в розыск по новому уголовному делу.

*Марк Фейгин признан иноагентом на территории РФ

