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14:48  15 мая 2017 1

В затопленный Ишим едет глава МЧС России. Горожан зовут на встречу

Церемония открытия Музейно-выставочного центра истории Центрального регионального центра МЧС России. Москва, пучков владимир
В Тюменскую область едет глава МЧС РФ Владимир ПучковФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Наводнение в Ишиме
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В переживающий наводнение Ишим, где вода, по информации МЧС, достигла уровня в 966 см, прибудет министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков. Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в управлении организации информирования населения МЧС России, рабочая поездка запланирована на вторник, 16 мая.

По информации источника агентства, планируется, что министр прибудет в Ишим на вертолете, осмотрит с воздуха территорию Ишимского и Абатского районов, после чего запланирован более детальный осмотр гидротехнических сооружений в Ишиме — министр и сопровождающие его лица доберутся к ним на лодках. Кроме того, в предварительной программе визита Владимира Пучкова — встреча с садоводами и жителями Ишима, совещание по вопросам паводковой ситуации и награждение отличившихся сотрудников тюменского ГУ МЧС.

В пресс-службе ГУ МЧС эту информацию подтвердили, отметив, что Владимир Пучков будет работать в регионе несколько часов, после чего из Тюмени отправится обратно в Москву.

В Ишиме и Ишимском районе остаются подтоплены 94 дома, на территории района развернуто 13 пунктов временного размещения общей вместимостью 2 084 человек.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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